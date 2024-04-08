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Житомирщину атаковали российские дроны — жителей предупредили об опасности

8 апреля 2024 09:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Житомирщину атаковали российские дроны — жителей предупредили об опасности
Загрязненный воздух. Фото иллюстративное: ТСН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Житомирской области российские дроны атаковали объект инфраструктуры в ночь на 8 апреля. В связи с этим в регионе существует угроза загрязнения воздуха, в некоторых учебных заведениях даже ввели временное дистанционное обучение.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко и Звягельский городской совет.

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Последствия российской атаки

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в Житомирской области вражескими дронами-камикадзе был атакован объект критической инфраструктуры", — написал Бунечко, говоря об атаке.

Он добавил, что благодаря силам противовоздушной обороны удалось сбить часть вражеских дронов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрел Житомирщины
Скриншот сообщения

Угроза загрязнения воздуха

В то же время из-за последствий атаки существует прямая угроза загрязнения воздуха в регионе. В частности, в городе Звягель временно ввели дистанционное обучение в заведениях общего среднего образования.

"Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендовано оставаться в помещениях с закрытыми окнами. Комиссией ТЭБ и ЧС было принято решение о дистанционном обучении в заведениях общего среднего образования. Относительно заведений дошкольного образования: для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать дежурные группы", — говорится в сообщении горсовета.

Обстрел Житомирщины
Скриншот сообщения

Напомним, российские захватчики в ночь на 8 апреля нанесли удар по Украине ракетой и двумя десятками "шахедов". Воздушные силы уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-5 и 24 ударных БпЛА.

В частности, российские террористы в очередной раз направили несколько волн ударных беспилотников по южным регионам. В Одесском районе есть попадания и разрушения.

война
беспилотники
обстрелы
Житомирская область
оккупанты
дроны
война в Украине
загрязнение воздуха

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