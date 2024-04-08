Житомирщину атакували російські дрони — мешканців попередили про небезпеку

Забруднене повітря. Фото ілюстративне: ТСН

На Житомирщині російські дрони атакували об'єкт інфраструктури у ніч проти 8 квітня. У зв'язку з цим у регіоні існує загроза забруднення повітря, в деяких закладах освіти навіть запровадили тимчасове дистанційне навчання.

Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та Звягельська міська рада.

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Наслідки російської атаки

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об'єкт критичної інфраструктури", — написав Бунечко, говорячи про атаку.

Він додав, що завдяки силам протиповітряної оборони вдалося збити частину ворожих дронів. На щастя, минулося без постраждалих.

Скриншот повідомлення

Загроза забруднення повітря

У той же час через наслідки атаки існує пряма загроза забруднення повітря у регіоні. Зокрема, у місті Звягель тимчасово запровадили дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти.

"Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Комісією ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", — йдеться у повідомленні міськради.

Скриншот повідомлення

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 квітня завдали удару по Україні ракетою та двома десятками "шахедів". Повітряні сили знищили одну керовану авіаційну ракету Х-5 та 24 ударних БпЛА.

Зокрема, російські терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних безпілотників по південних регіонах. В Одеському районі є влучання та руйнування.