Житомирщину атакували російські дрони — мешканців попередили про небезпеку
На Житомирщині російські дрони атакували об'єкт інфраструктури у ніч проти 8 квітня. У зв'язку з цим у регіоні існує загроза забруднення повітря, в деяких закладах освіти навіть запровадили тимчасове дистанційне навчання.
Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та Звягельська міська рада.
Наслідки російської атаки
"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об'єкт критичної інфраструктури", — написав Бунечко, говорячи про атаку.
Він додав, що завдяки силам протиповітряної оборони вдалося збити частину ворожих дронів. На щастя, минулося без постраждалих.
Загроза забруднення повітря
У той же час через наслідки атаки існує пряма загроза забруднення повітря у регіоні. Зокрема, у місті Звягель тимчасово запровадили дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти.
"Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Комісією ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", — йдеться у повідомленні міськради.
Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 квітня завдали удару по Україні ракетою та двома десятками "шахедів". Повітряні сили знищили одну керовану авіаційну ракету Х-5 та 24 ударних БпЛА.
Зокрема, російські терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних безпілотників по південних регіонах. В Одеському районі є влучання та руйнування.
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