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Житомирщину атакували російські дрони — мешканців попередили про небезпеку

8 квітня 2024 09:24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Житомирщину атакували російські дрони — мешканців попередили про небезпеку
Забруднене повітря. Фото ілюстративне: ТСН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Житомирщині російські дрони атакували об'єкт інфраструктури у ніч проти 8 квітня. У зв'язку з цим у регіоні існує загроза забруднення повітря, в деяких закладах освіти навіть запровадили тимчасове дистанційне навчання. 

Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко та Звягельська міська рада.

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Наслідки російської атаки

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об'єкт критичної інфраструктури", — написав Бунечко, говорячи про атаку. 

Він додав, що завдяки силам протиповітряної оборони вдалося збити частину ворожих дронів. На щастя, минулося без постраждалих. 

Обстріл Житомирщини
Скриншот повідомлення

Загроза забруднення повітря

У той же час через наслідки атаки існує пряма загроза забруднення повітря у регіоні. Зокрема, у місті Звягель тимчасово запровадили дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти.

"Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами. Комісією ТЕБ та НС було прийнято рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти. Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи", — йдеться у повідомленні міськради. 

Обстріл Житомирщини
Скриншот повідомлення

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 квітня завдали удару по Україні ракетою та двома десятками "шахедів". Повітряні сили знищили одну керовану авіаційну ракету Х-5 та 24 ударних БпЛА.

Зокрема, російські терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних безпілотників по південних регіонах. В Одеському районі є влучання та руйнування.

війна
безпілотники
обстріли
Житомирська область
окупанти
дрони
війна в Україні
забруднення повітря

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