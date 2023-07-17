"Живучая и боевая": бойцы "Магуры" показали работу американской M2 Bradley

Американский M2 Bradley. Фото: скриншот с видео 47 Бригады "Магура"

Воины 47 Бригады "Магура" показали работу M2 Bradley. Техника из США помогает ВСУ освобождать украинскую территорию, которую захватили оккупанты.

Соответствующее видео было опубликовано в телеграмм-канале бригады.

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"Машина справляется со своими задачами. Это очень-очень классная машина, живучая и боевая. С БМП ее не сравнить никак. В нашем взводе машина взорвалась на трех минах — и все были живы", — рассказал командир машины с позывным "Сизый".

Выгнать врага из родной земли

По словам военного, каждый имеет свою семью, которую нужно защищать.

"Надо выбросить эту нечисть из нашей земли — и все, и будем жить", — добавил "Сизый".

Напомним, ранее советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты позволят европейским странам учить украинских пилотов пользоваться истребителями F-16. Европа же в свою очередь ждала "официального одобрения".