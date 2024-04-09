Жорин назвал условие, при котором можно закончить войну

Экс-командир "Азова", а ныне заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Заместитель командира 3-й отдельной механизированной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что Россия уже активно реализует программу "долгая война". Украинцам следует адаптироваться к военным реалиям, развивать собственный ВПК и инвестировать во внутренние разработки.

Об этом Жорин написал в Telegram во вторник, 9 апреля.

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Жорин рассказал, что, несмотря на все санкции, которые партнеры Украины наращивают против России, она продолжает развивать собственную военную промышленность. Страна-агрессорка намерена произвести в этом году 2,1 млн снарядов и это вполне реально, если добавить огромные объемы, которые Москва получает от своих союзников.

"Россияне не просто готовятся, они уже реализуют программу "долгая война". Ничего из этих действий не говорит, что они собираются остановиться на каком-нибудь населенном пункте. Да и на войне в Украине РФ останавливаться не собирается", — заявил заместитель командира.

Военный призвал украинцев адаптироваться к реалиям, в которых будет меньше помощи западных стран и рассчитывать исключительно на самих себя. Нашему государству нужно развивать собственный ВПК и инвестировать во внутренние разработки. Жорин считает, что воевать Украина будет не до выборов президента Америки или еще чего-нибудь, а до тех пор, пока Москва существует в таком виде, как сегодня.

"По поводу санкций стоит вообще всем перестать мечтать, что они кого-то остановят. Можно посмотреть на Иран и Северную Корею, которые развивают военную промышленность и технологии и угрожают всему миру, находясь не один год под санкциями", — сказал заместитель командира 3 ОШБр.

Скриншот сообщения Максима Жорина

Напомним, недавно Жорин назвал важнейшую задачу украинских подразделений на фронте. По его словам, главная цель Сил обороны — уничтожать в большем количестве личный состав врага.

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