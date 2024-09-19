Война в Украине — продолжит ли работать патронатная служба Ангелы Азову

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Патронатная служба "Ангелы Азова" продолжит заниматься лечением и реабилитацией раненых героев Украины. Это принципиальная позиция всего руководства Третьей штурмовой бригады.

Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Напомним, после обмена пленными, который состоялся 14 сентября, командир 12-й бригады спецназначения "Азов" Денис Прокопенко "Редис" объявил о начале работы новой структуры "Азов. Сопровождение".

Патронатная служба "Ангелы Азова" отреагировала на заявление, отметив, что они не понимают, кто теперь будет заниматься ранеными.

Экс-командир полка "Азов" заявил, что служба продолжит работать в том же формате, как и раньше, леча и помогая раненым бойцам.

"Надеюсь, в дальнейшем не будет недоразумений вокруг этого вопроса. Все бойцы "Азова", их семьи могут обращаться к "Ангелам Азова" и получат там всю необходимую поддержку. Это принципиальная позиция всего руководства Третьей штурмовой", — написал Жорин.