Війна в Україні — чи продовжить працювати патронатна служба Янголи Азову

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Патронатна служба "Янголи Азову" продовжить опікуватися лікуванням та реабілітацією поранених героїв України. Це принципова позиція всього керівництва Третьої штурмової бригади.

Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Нагадаємо, після обміну полоненими, який відбувся 14 вересня, командир 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко "Редіс" оголосив про початок роботи нової структури "Азов. Супровід".

Патронатна служба "Янголи Азову" відреагувала на заяву, зазначивши, що вони не розуміють, хто тепер буде опікуватись пораненими.

Екскомандир полку "Азов" заявив, що служба продовжить працювати у тому ж форматі, як і раніше, лікуючи та допомагаючи пораненим бійцям.

"Сподіваюсь, надалі не буде непорозумінь навколо цього питання. Всі бійці Азову, їхні родини можуть звертатись до "Янголів Азову", та отримають там всю необхідну підтримку. Це принципова позиція всього керівництва Третьої штурмової", — написав Жорін.