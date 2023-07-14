Журналист рассказал про жизнь российских пленных в лагере на западной Украине

Российские пленные в колонии. Фото: The Washington Post

Представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко заметил, что после обмена пленные возвращаются в свои родные места с сияющими улыбками. Журналист Юрий Бутусов обнародовал подробности жизни в одном из лагерей для задержанных российских военнослужащих на западе Украины.

Соответствующее видео Бутусов разместил в соцсетях.

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По словам журналиста, права пленных и их питание контролируются международными правозащитными структурами. В лагерях функционируют даже современные стоматологические кабинеты. В день, когда присутствовали представители СМИ, меню состояло из рассольника, кукурузной каши с мясом и свежего салата.

Согласно информации, предоставленной журналистом, Украина затрачивает около 10 000 гривен в месяц на каждого задержанного. Лагеря оборудованы комнатами отдыха с телевизорами, спортивными залами, магазинами с едой и табачными изделиями, и также предоставляются услуги врача и психолога.

Задержанные, которые работают, получают зарплату (10 гривен в день в эквиваленте франков), могут принимать почтовые отправления от своих родных до 20 кг, а также имеют возможность позвонить домой.

Напомним, что украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта, в котором он рассказывает о своем желании любым способом попасть домой. Захватчик жалуется на критическое положение на фронте.