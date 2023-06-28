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Оккупант готов получить ранения, чтобы попасть домой, — перехват ГУР

28 июня 2023 19:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Оккупант готов получить ранения, чтобы попасть домой, — перехват ГУР
Российские оккупанты. Фото: AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта, в котором он рассказывает о своем желании любым способом попасть домой. Захватчик жалуется на критическое положение на фронте.

Соответствующий разговор ГУР опубликовало в социальных сетях.

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Перехваченный разговор

— Пускай все родственники соберутся и едут в Брянск в прокуратуру пишут письма, потому что о нас — все полностью уже начали вытирать ноги".

— В чате тоже тут такое возмущение. Будем писать и, это самое, жаловаться, — это вообще что-то…

— Возьмите, соберитесь, напишите заявление в прокуратуру в Брянск! Мы напишем здесь все заявления, пускай тоже передают лично от нас с фронта заявления. И вы пишите! Чем больше вы напишите, тем больше их "щелкнут". Пошло второе полугодие на фронте. Вопросы уже возникают о ротации у командования даже о ротации войск, что ребят нужно выводить, сколько можно?

Скоро от этих взрывов головы поразлетаются у всех. (Довожу) до вас информацию, вы не удивляйтесь, если сейчас личный состав покидает бронежилеты, оружие, выставит руки-ноги в поле, чтобы позадело, чтобы уехать отсюда "300"-ми. Люди морально просто все устали просто, устали, всё!

Где эта армия, которая должна держать эту полосу? Всё, они уже подошли ближе к нам, ещё ближе! Я не знаю, что в дальнейшем начнется, но просто дело в том, что все бездействуют! Но командира роты отпускают в отпуск. Его отправляют домой, потому что он пропитое чмо Почепское. Ему морду бьют тут через день. Все, я говорю, это хватит, это уже капец, сколько, нахр*н, можно?

Напомним, ранее ГУР перехватило разговор оккупанта, где он делится советом, как избежать мобилизации. Кроме того, захватчик рассказал о поразительном количестве погибших, о которых не рассказывают в России.

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