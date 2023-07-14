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Журналіст розповів про життя російських полонених у таборі на західній Україні

14 липня 2023 20:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Журналіст розповів про життя російських полонених у таборі на західній Україні
Російські полонені в колонії. Фото: The Washington Post
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник проекту "Хочу жити" Віталій Матвієнко зауважив, що після обміну полонені повертаються до своїх рідних місць із сяючими посмішками. Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив подробиці життя в одному із таборів для затриманих російських військовослужбовців на заході України.

Відповідне відео Бутусов розмістив у соцмережах.

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За словами журналіста, права полонених та їхнє харчування контролюються міжнародними правозахисними структурами. У таборах працюють навіть сучасні стоматологічні кабінети. У день, коли були присутні представники ЗМІ, меню складалося з розсольника, кукурудзяної каші з м'ясом та свіжого салату.

Згідно з інформацією, наданою журналістом, Україна витрачає близько 10 000 гривень на місяць на кожного затриманого. Табори обладнані кімнатами відпочинку з телевізорами, спортивними залами, магазинами з їжею та тютюновими виробами, а також надаються послуги лікаря та психолога.

Затримані, які працюють, отримують зарплату (10 гривень на день в еквіваленті франків) можуть приймати поштові відправлення від своїх рідних до 20 кг, а також мають можливість зателефонувати додому.

Нагадаємо, що українська розвідка перехопила розмову російського окупанта , в якій він розповідає про своє бажання будь-яким способом потрапити додому. Загарбник скаржиться на критичне становище на фронті.

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