Журналіст розповів про життя російських полонених у таборі на західній Україні

Російські полонені в колонії. Фото: The Washington Post

Представник проекту "Хочу жити" Віталій Матвієнко зауважив, що після обміну полонені повертаються до своїх рідних місць із сяючими посмішками. Журналіст Юрій Бутусов оприлюднив подробиці життя в одному із таборів для затриманих російських військовослужбовців на заході України.

Відповідне відео Бутусов розмістив у соцмережах.

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За словами журналіста, права полонених та їхнє харчування контролюються міжнародними правозахисними структурами. У таборах працюють навіть сучасні стоматологічні кабінети. У день, коли були присутні представники ЗМІ, меню складалося з розсольника, кукурудзяної каші з м'ясом та свіжого салату.

Згідно з інформацією, наданою журналістом, Україна витрачає близько 10 000 гривень на місяць на кожного затриманого. Табори обладнані кімнатами відпочинку з телевізорами, спортивними залами, магазинами з їжею та тютюновими виробами, а також надаються послуги лікаря та психолога.

Затримані, які працюють, отримують зарплату (10 гривень на день в еквіваленті франків) можуть приймати поштові відправлення від своїх рідних до 20 кг, а також мають можливість зателефонувати додому.

Нагадаємо, що українська розвідка перехопила розмову російського окупанта , в якій він розповідає про своє бажання будь-яким способом потрапити додому. Загарбник скаржиться на критичне становище на фронті.