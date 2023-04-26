Журналіст з Італії отримав поранення через російські обстріли в Херсоні
Італійський журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно сьогодні, 26 квітня, отримав поранення через атаку окупантів на Херсонщині. Відбувся обстріл російським безпілотником.
Про це повідомляє La Repubblica.
Деталі інциденту
Кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер Богдан Бітік потрапили в засідку поблизу Антонівського мосту. Українець загинув на місці, тоді як Коррадо його врятував бронежилет.
"Вони почали стріляти по нам, я побачив Богдана на землі, він не рухався, я повз, поки не вийшов із зони обстрілу. Я був весь у крові, мене відвезли до лікарні. Я кілька разів намагався зателефонувати Богдану, він не відповідав. Він був моїм великим другом, це жахливі страждання", — розповів Зуніно.
У газеті пишуть, що журналіста забрали до Херсонської лікарні з пораненнями плеча. Про долю співробітника поки що нічого невідомо.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні запевняє, що потерпілий зараз почувається добре. А за його станом стежить посольство Італії в Києві.
Corrado Zunino giornalista di @repubblica, rimasto ferito ad una spalla durante l'attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al Ministro Kuleba che ha assicurato la piena collaborazione delle autorità ucraine.— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 26, 2023
Як повідомляють у Офісі Генпрокурора, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, раніше ми писали, що командування російських окупаційних військ в Україні перекинуло додаткові резерви на Запорізький та Херсонський напрямки. Так само на цих фронтах спостерігається посилення діяльності окупантів.