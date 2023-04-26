Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Журналіст з Італії отримав поранення через російські обстріли в Херсоні arrow

Журналіст з Італії отримав поранення через російські обстріли в Херсоні

26 квітня 2023 19:25
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Журналіст з Італії отримав поранення через російські обстріли в Херсоні
Кореспондент італійської газети La Repubblica Коррадо Зуніно. Фото: imagoeconomica
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Італійський журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно сьогодні, 26 квітня, отримав поранення через атаку окупантів на Херсонщині. Відбувся обстріл російським безпілотником.

Про це повідомляє La Repubblica.

Читайте також:

Деталі інциденту

Кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер Богдан Бітік потрапили в засідку поблизу Антонівського мосту. Українець загинув на місці, тоді як Коррадо його врятував бронежилет.

"Вони почали стріляти по нам, я побачив Богдана на землі, він не рухався, я повз, поки не вийшов із зони обстрілу. Я був весь у крові, мене відвезли до лікарні. Я кілька разів намагався зателефонувати Богдану, він не відповідав. Він був моїм великим другом, це жахливі страждання", — розповів Зуніно.

Повідомлення італійської газети La Repubblica про поранення журналіста. Фото: скріншот з repubblica.it

У газеті пишуть, що журналіста забрали до Херсонської лікарні з пораненнями плеча. Про долю співробітника поки що нічого невідомо.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні запевняє, що потерпілий зараз почувається добре. А за його станом стежить посольство Італії в Києві.

Як повідомляють у Офісі Генпрокурора, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що командування російських окупаційних військ в Україні перекинуло додаткові резерви на Запорізький та Херсонський напрямки. Так само на цих фронтах спостерігається посилення діяльності окупантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB