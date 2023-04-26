Журналіст з Італії отримав поранення через російські обстріли в Херсоні

Кореспондент італійської газети La Repubblica Коррадо Зуніно. Фото: imagoeconomica

Італійський журналіст газети La Repubblica Коррадо Зуніно сьогодні, 26 квітня, отримав поранення через атаку окупантів на Херсонщині. Відбувся обстріл російським безпілотником.

Про це повідомляє La Repubblica.

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Кореспондент Коррадо Зуніно та його фіксер Богдан Бітік потрапили в засідку поблизу Антонівського мосту. Українець загинув на місці, тоді як Коррадо його врятував бронежилет.

"Вони почали стріляти по нам, я побачив Богдана на землі, він не рухався, я повз, поки не вийшов із зони обстрілу. Я був весь у крові, мене відвезли до лікарні. Я кілька разів намагався зателефонувати Богдану, він не відповідав. Він був моїм великим другом, це жахливі страждання", — розповів Зуніно.

Повідомлення італійської газети La Repubblica про поранення журналіста. Фото: скріншот з repubblica.it

У газеті пишуть, що журналіста забрали до Херсонської лікарні з пораненнями плеча. Про долю співробітника поки що нічого невідомо.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні запевняє, що потерпілий зараз почувається добре. А за його станом стежить посольство Італії в Києві.

Corrado Zunino giornalista di @repubblica, rimasto ferito ad una spalla durante l'attacco di un drone a Kherson, sta bene ed è seguito dalla nostra Ambasciata a Kiev. Sono insieme al Ministro Kuleba che ha assicurato la piena collaborazione delle autorità ucraine. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) April 26, 2023

Як повідомляють у Офісі Генпрокурора, за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше ми писали, що командування російських окупаційних військ в Україні перекинуло додаткові резерви на Запорізький та Херсонський напрямки. Так само на цих фронтах спостерігається посилення діяльності окупантів.