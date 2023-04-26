Росіяни посилили вогневий тиск на Півдні

Російський десант на бронетранспортері. Фото: РосЗМІ

Командування російських окупаційних військ в Україні перекинуло додаткові резерви на Запорізький та Херсонський напрямки. Так само на цих фронтах спостерігається посилення діяльності ркупантів.

Про це в коментарі Новини.LІVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LІVE

"На Херсонському напрямку ворог різко активізував вогневе ураження наших позицій", — сказав Снєгирьов.

За його словами, також ворог активізував на цьому напрямку передислокацію особового складу. Зокрема, перекинув туди 126-ту бригаду берегової охорони.

Снєгирьов пояснив, що такі дії відбулися після того, як в ЗМІ з'явилася інформація про наявність у ЗСУ плацдармів на Лівому березі Дніпра.

Водночас, як зауважив військовий експерт, на Запорізькому напрямку так само зафіксовано передислокацію ворогом додаткових підрозділів у вигляді 144-го мотострілецького полку.

"Це відбувається, зокрема, і через те, шо дехто намагається виділити ці напрямки, як найбільш ймовірні і перспективні для українського наступу", — не виключив Снєгирьов.

Що відбулося під Херсоном

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили 23 квітня, що російські "воєнкори" надали географічні дані які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Дніпра Херсонської області.

Своєю чергою керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк нагадала, що умови військової операції вимагають тиші, допоки ситуація не буде достатньо безпечною для наших військових.