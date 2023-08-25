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Журналисты показали, как немецкие Gepard работают на войне в Украине

25 августа 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Журналисты показали, как немецкие Gepard работают на войне в Украине
Немецкие Gepard. Фото: General Staf
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Германия передала 46 зенитных самоходных установок Gepard на украинский фронт. Так, журналисты показали, как системы отрабатывают на поле боя.

Об этом пишет DW Україна.

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В сообщении говорится, что немецкие Gepard сбивает вражеские дроны и крылатые ракеты. При этом уточняется, что на данный момент, Германия передала Украине 46 таких систем.

Журналисты отмечают, что изначально Gepard предназначались для уничтожения вертолетов и самолетов на близком расстоянии от фронта. При этом, дальность стрельбы такой системы около четырех километров.

"Первые секунды перехватывает дух. Когда ждешь месяц-два на появление целей. И тут она появляется и у тебя нет права на ошибку. А если это работа с ракетами, то это всего несколько секунд, чтобы принять решение и сбить ее", — говорит военнослужащий ВСУ.

Также сообщается, что системой управляют три человека - командир, водитель и наводчик. У танка есть два радара и две пушки, которые могут выполнить 1100 выстрелов за минуту.

Напомним, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него в частности вошли ракеты ЗРК Patriot и разведывательные беспилотники.

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