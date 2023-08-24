Германия передала Украине новый пакет помощи: что вошло

Запуск ракеты ЗРК Patriot. Фото: google

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него в частности вошли ракеты ЗРК Patriot и разведывательные беспилотники.

Об этом сообщили на официальном сайте немецкого правительства.

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Следовательно, в список военной помощи вошли:

ракеты ЗРК Patriot;

10 систем обнаружения дронов;

40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

16 грузовиков Zetro;

510 000 патронов к огнестрельному оружию.

Кроме этого, в разделе "Готовится к передаче" указано: 90 систем обнаружения дронов, 42 грузовика Zetros, 31 миллион патронов к огнестрельному оружию.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что пусковые установки ЗРК NASAMS, приобретенные его страной, прибудут в Украину уже в сентябре.

Также мы писали, что общая стоимость зенитного ракетного комплекса NASAMS стоит около 300 млн. долларов США. Цена одной из шести ракет, несущих одна пусковая установка, может колебаться от 1 до 2,5 млн долларов.

Стоит напомнить, что Украина работает над собственной разработкой противовоздушной обороны, и эта работа началась не с нуля, а еще до начала полномасштабного вторжения. Однако вопрос актуализировался после начала масштабных ракетных обстрелов со стороны РФ.