Германия передала Украине новый пакет помощи: что вошло
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него в частности вошли ракеты ЗРК Patriot и разведывательные беспилотники.
Об этом сообщили на официальном сайте немецкого правительства.
Новый пакет помощи от Германии
Следовательно, в список военной помощи вошли:
- ракеты ЗРК Patriot;
- 10 систем обнаружения дронов;
- 40 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- 16 грузовиков Zetro;
- 510 000 патронов к огнестрельному оружию.
Кроме этого, в разделе "Готовится к передаче" указано: 90 систем обнаружения дронов, 42 грузовика Zetros, 31 миллион патронов к огнестрельному оружию.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что пусковые установки ЗРК NASAMS, приобретенные его страной, прибудут в Украину уже в сентябре.
Также мы писали, что общая стоимость зенитного ракетного комплекса NASAMS стоит около 300 млн. долларов США. Цена одной из шести ракет, несущих одна пусковая установка, может колебаться от 1 до 2,5 млн долларов.
Стоит напомнить, что Украина работает над собственной разработкой противовоздушной обороны, и эта работа началась не с нуля, а еще до начала полномасштабного вторжения. Однако вопрос актуализировался после начала масштабных ракетных обстрелов со стороны РФ.