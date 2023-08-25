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Журналісти показали, як німецькі Gepard працюють на війні в Україні

25 серпня 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Журналісти показали, як німецькі Gepard працюють на війні в Україні
Німецька Gepard. Фото: General Staf
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Німеччина передала 46 зенітних самохідних настанов Gepard на український фронт. Так, журналісти показали, як системи відпрацьовують на полі бою.

Про це пише DW Україна.

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Німецькі Gepard на фронті

У повідомленні йдеться, що німецькі Gepard збиває ворожі дрони та крилаті ракети. При цьому уточнюється, що наразі Німеччина передала Україні 46 таких систем.

Журналісти зазначають, що спочатку Gepard призначалися для знищення гелікоптерів та літаків на близькій відстані від фронту. При цьому дальність стрілянини такої системи близько чотирьох кілометрів.

"Перші секунди перехоплює дух. Коли чекаєш місяць-два на появу цілей. І тут вона з'являється і в тебе немає права на помилку. А якщо це робота з ракетами, то це лише кілька секунд, щоб ухвалити рішення та збити її", — каже військовослужбовець ЗСУ.

Також повідомляється, що системою керують троє людей - командир, водій та навідник. У танка є два радари та дві гармати, які можуть виконати 1100 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього зокрема увійшли ракети ЗРК Patriot та розвідувальні безпілотники.

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