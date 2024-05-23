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Журналисты показали, каким оружием воюют украинские защитники из-за дефицита помощи

23 мая 2024 19:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Журналисты показали, каким оружием воюют украинские защитники из-за дефицита помощи
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Репортер Ник Патон Волш из CNN посетил позиции артиллеристов Вооруженных сил Украины вблизи Харькова. Бойцы рассказали журналисту о собственноручном построении укреплений из-за отсутствия современной техники.

Об этом говорится в материале CNN в среду, 22 мая.

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В сюжете репортер рассказывает, что одно из подразделений было вынуждено использовать артиллерийскую пушку производства 1940-х годов. Ее металл частично покрыт ржавчиной, ограничивающим частоту стрельбы. А командир артиллеристов использует более новые польские снаряды, но теперь они стреляют только 10 раз в день по сравнению со 100 осенью.

На одной из позиций ближе к российской границе 92-я  десантно-штурмовая бригада показала CNN российскую артиллерийскую установку, захваченную в первые дни войны, из которой сейчас ведут огонь из французских минометов.

Ранее Зеленский призвал партнеров предоставить Украине оружие. По его словам, эта потребность должна быть закрыта как можно скорее.

Также на заседании формата "Рамштайн" освещались вопросы работы с учетом потребностей Украины, в частности важности поставки ПВО, бронетехники и снарядов.

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