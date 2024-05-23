Журналісти показали, якою зброєю воюють українські захисники через дефіцит допомоги

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Репортер Нік Патон Волш з CNN відвідав позиції артилеристів Збройних Сил України поблизу Харкова. Бійці розповіли журналісту про власноручну побудову укріплень через відсутність сучасної техніки.

Про це йдеться в матеріалі CNN в середу, 22 травня.

Читайте також:

"Збройний голод" в Україні

В сюжеті репортер розповідає, що один із підрозділів був змушений використовувати артилерійську гармату виробництва 1940-х років. Її метал частково вкритий іржавінням, що обмежує частоту стрілянини. А командир артилеристів використовує новіші польські снаряди, але тепер вони стріляють лише 10 разів на день, порівняно зі 100 восени.

На одній із позицій ближче до російського кордону 92-а десантно-штурмова бригада показала CNN російську артилерійську установку, захоплену в перші дні війни, з якої зараз ведуть вогонь з французьких мінометів.

Раніше Зеленський закликав партнерів надати Україні зброю. За його словами, ця потреба має бути закрита якнайшвидше.

Також на засіданні формату "Рамштайн" висвітлювалися питання щодо роботи з урахуванням потреб України, зокрема важливості постачання ППО, бронетехніки та снарядів.