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Журналісти показали, якою зброєю воюють українські захисники через дефіцит допомоги

23 травня 2024 19:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Журналісти показали, якою зброєю воюють українські захисники через дефіцит допомоги
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Репортер Нік Патон Волш з CNN відвідав позиції артилеристів Збройних Сил України поблизу Харкова. Бійці розповіли журналісту про власноручну побудову укріплень через відсутність сучасної техніки.

Про це йдеться в матеріалі CNN в середу, 22 травня. 

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В сюжеті репортер розповідає, що один із підрозділів був змушений використовувати артилерійську гармату виробництва 1940-х років. Її метал частково вкритий іржавінням, що обмежує частоту стрілянини. А командир артилеристів використовує новіші польські снаряди, але тепер вони стріляють лише 10 разів на день, порівняно зі 100 восени.

На одній із позицій ближче до російського кордону 92-а десантно-штурмова бригада показала CNN російську артилерійську установку, захоплену в перші дні війни, з якої зараз ведуть вогонь з французьких мінометів. 

Раніше Зеленський закликав партнерів надати Україні зброю. За його словами, ця потреба має бути закрита якнайшвидше.

Також на засіданні формату "Рамштайн" висвітлювалися питання щодо роботи з урахуванням потреб України, зокрема важливості постачання ППО, бронетехніки та снарядів.

зброя
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військова техніка
військові
війна в Україні

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