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Журналисты выяснили, какими ракетами Украина атаковала Крым

13 сентября 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Журналисты выяснили, какими ракетами Украина атаковала Крым
Последствия взрывов в Севастополе 13 сентября. Фото: соцсети
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ранние часы утра 13 сентября украинские военные впервые за время войны, по данным западных медиа, нанесли успешный удар по российскому подводному судну и десантной лодке в районе Севастополя. Для атаки на территорию Крыма использовались британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Об этом сообщает Sky News.

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Источники, на которые ссылается издание, утверждают, что на момент атаки на севастопольский корабельный завод, где произошло повреждение российской военной техники, использовались именно ракеты этого типа.

Ранее Великобритания предоставила такие ракеты Украине, и они могут быть запущены с украинских авиационных средств. 

Франция также снабдила Украину крылатыми ракетами, но, согласно данным, в данной операции использовались британские ракеты.

Минобороны Великобритании пока не подтвердило эту информацию. На вопросы о возможной атаке на российский флот во время мероприятия в Лондоне, адмирал Бен Ки ответил, не уточняя детали, что украинская сторона демонстрирует инновационные подходы и готовность к риску, а также применяет передовые методы для достижения превосходства над противником.

Sky News также отметил, что данная операция стала первой успешной атакой на российскую подводную лодку в ходе текущего конфликта.

Напомним, спутникам NASA удалось зафиксировать масштабный пожар в Севастополе после ночной атаки. Возгорание возникло на территории Севастопольского морского завода.

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