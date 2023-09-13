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Журналісти з'ясували, якими ракетами Україна атакувала Крим

13 вересня 2023 17:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Журналісти з'ясували, якими ракетами Україна атакувала Крим
Наслідки вибухів у Севастополі 13 вересня. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ранні години ранку 13 вересня українські військові вперше за час війни, за даними західних медіа, завдали успішного удару по російському підводному судну та десантному човні в районі Севастополя. Для атаки на територію Криму використовувалися британські крилаті ракети Storm Shadow.

Про це повідомляє Sky News.

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Джерела, на які посилається видання, стверджують, що на момент атаки на севастопольський корабельний завод, де було пошкоджено російську військову техніку, використовувалися саме ракети цього типу.

Раніше Великобританія надала такі ракети Україні й вони можуть бути запущені з українських авіаційних засобів.

Франція також забезпечила Україну крилатими ракетами, але, згідно з даними, у цій операції використовувалися британські ракети.

Міноборони Великобританії поки що не підтвердило цю інформацію. На питання про можливу атаку на російський флот під час заходу в Лондоні адмірал Бен Кі відповів, не уточнюючи деталі, що українська сторона демонструє інноваційні підходи та готовність до ризику, а також застосовує передові методи для досягнення переваги над супротивником.

Sky News також зазначив, що ця операція стала першою успішною атакою на російський підводний човен під час поточного конфлікту.

Нагадаємо, супутникам NASA вдалося зафіксувати масштабну пожежу у Севастополі після нічної атаки. Займання виникло на території Севастопольського морського заводу.

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