Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Супутники NASA зафіксували три осередки вогню після нічної атаки у Севастополі arrow

Супутники NASA зафіксували три осередки вогню після нічної атаки у Севастополі

13 вересня 2023 09:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Супутники NASA зафіксували три осередки вогню після нічної атаки у Севастополі
Удар по Севастополю. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Супутники Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) зафіксували масштабну пожежу у Севастополі після нічної атаки. Загоряння виникло на території Севастопольського морського заводу.

Наслідки атаки на Севастополь видно на карті пожеж проєкту FIRMS.

Читайте також:

Нічна атака на Севастополь

Як помітно на супутникових знімках, пожежа в Севастополі набула серйозних масштабів. Загоряння зафіксували о 4:00.

 

Супутникові знімки пожеж у Севастополі. Фото: Firms Fire Map / NASA

При цьому місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" зазначає, що всі три осередки пожеж після удару знаходяться на території морського заводу у Севастополі. Два з них — у Південній бухті, ще один — у Корабельній бухті.

Осередки загоряння в Севастополі. Фото: Кримський вітер

Раніше ми повідомляли, через вибухи та пожежу в тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі могли бути пошкоджені великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу. У місцевих пабліках стверджують, що вибухів у районі було близько трьох, а окупаційна влада повідомила про десятки постраждалих.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

08:47 Українця зобов'язали повернути пенсію до бюджету: що стало причиною

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз