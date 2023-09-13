Супутники NASA зафіксували три осередки вогню після нічної атаки у Севастополі
Супутники Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) зафіксували масштабну пожежу у Севастополі після нічної атаки. Загоряння виникло на території Севастопольського морського заводу.
Наслідки атаки на Севастополь видно на карті пожеж проєкту FIRMS.
Нічна атака на Севастополь
Як помітно на супутникових знімках, пожежа в Севастополі набула серйозних масштабів. Загоряння зафіксували о 4:00.
При цьому місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" зазначає, що всі три осередки пожеж після удару знаходяться на території морського заводу у Севастополі. Два з них — у Південній бухті, ще один — у Корабельній бухті.
Раніше ми повідомляли, через вибухи та пожежу в тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі могли бути пошкоджені великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу. У місцевих пабліках стверджують, що вибухів у районі було близько трьох, а окупаційна влада повідомила про десятки постраждалих.