Супутники NASA зафіксували три осередки вогню після нічної атаки у Севастополі

Удар по Севастополю. Фото: росСМИ

Супутники Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) зафіксували масштабну пожежу у Севастополі після нічної атаки. Загоряння виникло на території Севастопольського морського заводу.

Наслідки атаки на Севастополь видно на карті пожеж проєкту FIRMS.

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Як помітно на супутникових знімках, пожежа в Севастополі набула серйозних масштабів. Загоряння зафіксували о 4:00.

Супутникові знімки пожеж у Севастополі. Фото: Firms Fire Map / NASA

При цьому місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" зазначає, що всі три осередки пожеж після удару знаходяться на території морського заводу у Севастополі. Два з них — у Південній бухті, ще один — у Корабельній бухті.

Осередки загоряння в Севастополі. Фото: Кримський вітер

Раніше ми повідомляли, через вибухи та пожежу в тимчасово окупованому Севастополі на судноремонтному заводі могли бути пошкоджені великий десантний корабель "Ропуча" і підводний човен KILO.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Севастополі "прилетіло" по судноремонтному заводу. У місцевих пабліках стверджують, що вибухів у районі було близько трьох, а окупаційна влада повідомила про десятки постраждалих.