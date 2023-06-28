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Журналисты нашли военных РФ, контролировавших Каховскую ГЭС до подрыва: кто они

28 июня 2023 21:14
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Журналисты нашли военных РФ, контролировавших Каховскую ГЭС до подрыва: кто они
Российские военные на автомобильном мосту у Каховской ГЭС, 20 мая 2022 года. Фото: Ольга Maltseva
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Журналисты идентифицировали армейцев РФ и их командиров, которые контролировали Каховскую ГЭС перед подрывом, а также получили эксклюзивные перехваты разговоров между российскими военными в ночь разрушения.

Об этом говорится в расследовании "Схем".

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Отмечается, что согласно сообщениям Главного управления разведки и Офиса президента, позиции на ГЭС и рядом с ней обустроили бойцы 205-й отдельной мотострелковой "казачьей" бригады Сухопутных войск РФ. Этот факт подтверждали и российские "военкоры".

В частности, через видео, которые на дамбе и в помещениях ГЭС снимали российские пропагандистские медиа, удалось идентифицировать 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным "Грузин", который, судя по фото в российской соцсети "Вконтакте", активно участвовал в оккупации Херсон.

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Оккупант Арсен Пицхелаури. Фото: "Схемы"

Кроме того, удалось отыскать еще одного российского оккупанта, награжденного в декабре 2022 года, российским "Орденом "За отвагу" сержанта инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслана Магомедова.

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Оккупант Руслан Магомедов. Фото: "Схемы"

Еще один из захватчиков, совершивших зверства на дамбе. Еще один из них — заместитель командира 205-й бригады с позывным "Полигон", 36-летний майор Денис Мищенко. Именно он награждал Магомедову недалеко от ГЭС в Парке Славы Новой Каховки.

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Оккупант Денис Мищенко. Фото: "Схемы"

Однако это далеко не весь список. Журналисты нашли обновленный список бойцов 205 бригады, причастных к подрыву Каховской ГЭС. Это почти четыре сотни человек, служащих в мотострелковых батальонах, роте спецсвязи, гаубических самоходно-артиллерийских дивизионах, реактивном артиллерийском дивизионе, противотанковом артиллерийском дивизионе, зенитно-ракетном дивизионе5, других подразделениях. ОМСБр.

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Список бойцов 205 бригад. Фото: "Схемы"

Согласно полученному документу, командир 205-й бригады полковник Роман Титов.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС была полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Однако уже через несколько дней после подрыва Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов, подтверждающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа захватчиков.

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