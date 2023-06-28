Журналісти знайшли військових РФ, які контролювали Каховську ГЕС до підриву: хто вони

Російські військові на автомобільному мості біля Каховської ГЕС, 20 травня 2022 року. Фото: Olga Maltseva

Журналісти ідентифікували армійців РФ та їхніх командирів, які контролювали Каховську ГЕС перед підривом, а також отримали ексклюзивні перехоплення розмов, що відбувалися між російськими військовими у ніч руйнування.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем".

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Зазначається, що відповідно до повідомлень Головного управління розвідки та Офісу президента, позиції на ГЕС та поруч із нею облаштували бійці 205 окремої мотострілецької "казачої" бригади Сухопутних військ РФ. Цей факт підтверджували і російські "воєнкори".

Зокрема, через відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа, вдалось ідентифікувати 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним "Грузин", який, судячи з фото в російській соцмережі "Вконтакте", брав активну участь в окупації Херсонщини.

Окупант Арсен Піцхелаурі. Фото: "Схеми"

Окрім того, вдалося відшукати ще одного російського окупанта нагородженого у грудні 2022 року російським "Орденом "За отвагу" сержанта інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслана Магомедова.

Окупант Руслан Магомедов. Фото: "Схеми"

Ще один із загарбників, які вчинили звірства на греблі. Ще один із них — заступник командира 205-ї бригади з позивним "Полігон", 36-річний майор Денис Міщенко. Саме він нагороджував Магомедова поблизу ГЕС у Парку Слави Нової Каховки.

Окупант Денис Міщенко. Фото: "Схеми"

Проте це ще далеко не весь список. Журналісти знайшли оновлений список бійців 205 бригади, які причетні до підриву Каховської ГЕС. Це майже чотири сотні осіб, які служать в мотострілецьких батальйонах, роті спецзвязку, гаубичних самохідно-артилерійських дивізіонах, реактивному артилерійському дивізіоні, протитанковому артилерійському дивізіоні, зенітно-ракетному дивізіоні, розвідбатальйоні, інженерно-саперному батальйоні та інших підрозділах 205 ОМСБр.

Список бійців 205 бригади. Фото: "Схеми"

Відповідно до отриманого документа, командир 205-ї бригади — полковник Роман Тітов.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС було повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Проте вже за декілька днів після підриву Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів, яка підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.