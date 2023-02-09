Эксперт оценил возможности россиян оцепить украинские Силы обороны на Востоке

Выяснилось, могут ли россияне создать "клещи" для ВСУ на Востоке
По состоянию на сегодня в атакующих действиях российских оккупационных войск на Востоке не усматривается предпосылок для окружения в так называемые "клещи" подразделений украинских Сил обороны. Враг только приступил к активным действиям и использует принцип вытеснения наших войск.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"Смогут ли россияне создать предпосылки для "клещей", для окружения нашей группировки — пока трудно сказать, потому что атакующие процессы только начинаются и особого продвижения у россиян нет", — сказал Селезнев.
По его словам, если у врага будет продвижение, то, соответственно, будет понимание, какой формат боевых действий, какой маневр он выбрал.
"Пока враг использует простую тактику вытеснения. Потому что создание "клещей" возможно при атаке на фланги, а фланги у нас держатся и не "сыплются", ситуация полностью контролируемая", — заверил военный эксперт.
Что происходит на фронте
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, российская армия не достигла никаких целей, которые поставил в начале войны владимир путин. Попытка захватить весь Донбасс до апреля не имеет военной основы, это пропагандистский жест.
Как отметил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, на территории Луганской области российские оккупационные войска обустраивают позиции для будущего большого наступления. Новое наступление россиян может начаться после 15 февраля.
В то же время, как сообщает британское издание Financial Times со ссылкой на неназванного советника ВСУ, российские оккупационные войска планируют начать новое масштабное наступление на Украину в течение 10 следующих дней. Официальный Киев уже располагает этими данными.