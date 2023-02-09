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З'ясувалося, чи можуть росіяни створити "кліщі" для ЗСУ на Сході

9 лютого 2023 14:31
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Експерт оцінив можливості росіян оточити українські Сили оборони на Сході
Ворог використовує тактику витискання українських підрозділів з позицій
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Станом на сьогодні в атакуючих діях російських окупаційних військ на Сході не вбачається передумов для охоплення в так звані "кліщі" підрозділів українських Сил оборони. Ворог лише розпочав активні дії та використовує принцип витискання наших військ.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Чи зможуть росіяни створити передумови для "кліщів", для охоплення нашого угруповання — поки що важко сказати, тому що атакуючі процеси тільки розпочинаються і особливого просування у росіян не має", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За його словами, якщо у ворога буде просування, то, відповідно, буде розуміння, який формат бойових дій, який маневр він обрав.

"Поки що ворог використовує просту тактику витискання. Тому що створення "кліщів" можливо за атаки на фланги, а фланги у нас тримаються і не "сиплються", ситуація повністю контрольована", — запевнив військовий експерт.

Що відбувається на фронті

За словами представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова, російська армія не досягла жодних цілей, які поставив на початку війни володимир путін. Спроба захопити увесь Донбас до квітня не має військового підґрунтя, це пропагандистський жест.

Як зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, на території Луганської області російські окупаційні війська облаштовують позиції для майбутнього великого наступу. Новий наступ росіян може розпочатися після 15 лютого.

Водночас як повідомляє видання британське Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ, російські окупаційні війська планують почати новий масштабний наступ на Україну протягом 10 наступних днів. Офіційний Київ уже має ці дані.

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