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Выяснилось, сколько солдат НАТО может выставить против России

17 мая 2023 13:59
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, какое войско НАТО может противопоставить русской армии.
Нидерландские морпехи демонстрируют боевые действия в городской местности на тренинге НАТО для украинских солдат. Фото: NATO/Flickr
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

В случае прямого вооруженного конфликта с Россией страны-члены Североатлантического Альянса сразу могут ввести в действие большое количество своих военных. По предварительным расчетам этот контингент составит примерно более полумиллиона военнослужащих.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новости.LIVE

"Согласно планам, НАТО может ввести в бой 13 корпусов численностью 40-50 тысяч военнослужащих каждый", — сказал Снегирев.

То есть, добавил он, Альянс впервые с момента завершения "холодной войны" всерьез готовится воевать с "второй армией мира".

Как Украина сотрудничает с НАТО

Украина присоединилась к Центру НАТО по сотрудничеству в области киберзащиты (CCDCOE). В него входят 39 стран.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в настоящее время украинские власти готовятся к саммиту НАТО, который состоится в июле. Он уверен, что страна сможет стать членом Североатлантического союза.

По словам Кулебы, после передачи Украине самолетов F-16 останется только один вопрос — вступление в НАТО.

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