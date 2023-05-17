Стало відомо, яке військо НАТО може протиставити російській армії

Нідерландські морські піхотинці демонструють бойові дії в міських районах на тренінгу НАТО для українських солдат. Фото: NATO/Flickr

У випадку прямого збройного конфлікту з Росією країни-члени Північноатлантичного Альянсу відразу можуть ввести у дію чималу кількість своїх військових. За попередніми розрахунками цей контингент скласти приблизно понад пів мільйона військовослужбовців.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Згідно з планами, НАТО може ввести в бій 13 корпусів чисельністю 40-50 тисяч військовослужбовців кожен", — сказав Снєгирьов.

Тобто, додав він, Альянс вперше з моменту завершення "холодної війни" серйозно готується воювати з "другою армією світу".

Як Україна співпрацює з НАТО

Україна приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE). Туди входять 39 країн.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наразі українська влада готується до саміту НАТО, який відбудеться у липні. Він впевнений, що країна зможе стати членом Альянсу.

За словами Кулеби, після передачі Україні літаків F-16 залишиться лише одне питання — вступ до НАТО.