Стало відомо, яке військо НАТО може протиставити російській армії

З'ясувалося, скільки солдат НАТО може виставити проти Росії
У випадку прямого збройного конфлікту з Росією країни-члени Північноатлантичного Альянсу відразу можуть ввести у дію чималу кількість своїх військових. За попередніми розрахунками цей контингент скласти приблизно понад пів мільйона військовослужбовців.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Згідно з планами, НАТО може ввести в бій 13 корпусів чисельністю 40-50 тисяч військовослужбовців кожен", — сказав Снєгирьов.
Тобто, додав він, Альянс вперше з моменту завершення "холодної війни" серйозно готується воювати з "другою армією світу".
Як Україна співпрацює з НАТО
Україна приєдналася до Центру НАТО з питань співробітництва в галузі кіберзахисту (CCDCOE). Туди входять 39 країн.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наразі українська влада готується до саміту НАТО, який відбудеться у липні. Він впевнений, що країна зможе стати членом Альянсу.
За словами Кулеби, після передачі Україні літаків F-16 залишиться лише одне питання — вступ до НАТО.