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Аналітик назвав нову мішень для Росії

17 травня 2023 11:19
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Атака у відповідь: Росія готується нанести ракетний удар по нових цілях
Російські військові готують до запуску ракету "Кинджал". Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Диктаторська влада Росії може використати штучно створені нею самою вибухи на території РФ як привід для нанесення по Україні "удару у відповідь". При цьому ціллю цих атак мають стати українські центри ухвалення рішень.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Росія використає їх як своєрідний casus belli. Тобто привід для нанесення "дзеркальної відповіді" по українській території", — сказав Снєгирьов.

Причому йдеться, впевнений він, про можливість завдання ударів по так званих центрах ухвалення рішень.

Адже, за словами Снєгирьова, не випадково сам елемент цієї ІПСО спецслужб РФ відбувається на тлі можливого українського контрнаступу.

Водночас військовий експерт не виключає, що всі ці заяви — чергові "лякалки" Кремля.

"Ми рік чули ці лякалки, але реальних дій з боку РФ не було. Тобто можемо говорити, що подібний сценарій може використовуватися Росією як елемент військово-політичного тиску насамперед на політичне керівництво України з метою унеможливити контрнаступ ЗСУ", — не виключив Снєгирьов.

Що сталося в РФ

Пресслужба російського диктатора Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

Через підвищену терористичну загрозу традиційного прийому Путіна в Кремлі 9 травня цього року не було. Остання подібна зустріч відбулася у 2019 році.

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