Появились первые кадры поражения российского корабля беспилотником

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс". Фото: google

Утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Хотя россияне отмечали, что уничтожили все дроны, некоторые видео кадры утверждают обратное.

В сети появилось видео с момента удара.

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По сообщениям, в этой атаке участвовали три дрона, но их конкретный тип не был раскрыт. Впрочем, "атака была отбита", и по предварительной информации окупантов, корабль не пострадал.

Сразу после известий об атаке на российский корабль "власть" оккупированного Крыма объявила о временном закрытии Крымского моста. Согласно версии предателя Сергея Аксенова, такое решение было принято из-за проведения военных учений в районе.

"Иван Хурс" предназначен для наблюдения за работой систем противоракетной обороны. Его экипаж насчитывает 120 человек.

Известно, что этот корабль проекта 1828 г. является уникальным кораблем для Черноморского флота РФ и одним из двух вообще на всех флотах россиян. Он был спущен на воду только в 2017 году и введен в состав в 2018 году

Напомним, в марте британская разведка заявила, что флот РФ в Севастополе находится в постоянной опасности из-за возможных атак беспилотниками. Угроза уничтожения украинскими надводными дронами сковывает действия окупантов.