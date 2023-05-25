Появились первые кадры поражения российского корабля беспилотником
Утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Хотя россияне отмечали, что уничтожили все дроны, некоторые видео кадры утверждают обратное.
В сети появилось видео с момента удара.
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По сообщениям, в этой атаке участвовали три дрона, но их конкретный тип не был раскрыт. Впрочем, "атака была отбита", и по предварительной информации окупантов, корабль не пострадал.
Сразу после известий об атаке на российский корабль "власть" оккупированного Крыма объявила о временном закрытии Крымского моста. Согласно версии предателя Сергея Аксенова, такое решение было принято из-за проведения военных учений в районе.
"Иван Хурс" предназначен для наблюдения за работой систем противоракетной обороны. Его экипаж насчитывает 120 человек.
Известно, что этот корабль проекта 1828 г. является уникальным кораблем для Черноморского флота РФ и одним из двух вообще на всех флотах россиян. Он был спущен на воду только в 2017 году и введен в состав в 2018 году
Напомним, в марте британская разведка заявила, что флот РФ в Севастополе находится в постоянной опасности из-за возможных атак беспилотниками. Угроза уничтожения украинскими надводными дронами сковывает действия окупантов.