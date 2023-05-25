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З’явились перші кадри ураження російського корабля безпілотником

25 травня 2023 16:41
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
З’явились перші кадри ураження російського корабля безпілотником
Російський розвідувальний корабель "Иван Хурс". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вранці, 24 травня, корабель Чорноморського флоту РФ "Иван Хурс" зазнав атаки "невідомими дронами". Хоча росіяни зазначали що знищили всі дрони, деякі відеокадри стверджують зворотне.

В мережі з’явилось відео з моментом удару.

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За повідомленнями, у цій атаці брали участь три дрони, але їх конкретний тип не був розкритий. Втім, "атаку було відбито", і за попередньою інформацією окупантів, корабель не постраждав. 

Відразу після звісток про атаку на російський корабель, "влада" окупованого Криму оголосила про тимчасове закриття Кримського моста. Згідно з версією зрадника Сергія Аксьонова, таке рішення було прийняте через проведення військових навчань у районі.

"Іван Хурс" призначений для спостереження за роботою систем протиракетної оборони. Його екіпаж налічує 120 осіб.

Відомо, що цей корабель проєкту 18280 є унікальним кораблем для Чорноморського флоту РФ та одним з двох взагалі на всіх флотах росіян. Він був спущений на воду лише у 2017 році та введений у склад у 2018 році

Нагадаємо, у березні британська розвідка заявила, що флот РФ у Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки безпілотниками. Загроза знищення українськими надводними дронами сковує дії окупантів.

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