З’явились перші кадри ураження російського корабля безпілотником
Вранці, 24 травня, корабель Чорноморського флоту РФ "Иван Хурс" зазнав атаки "невідомими дронами". Хоча росіяни зазначали що знищили всі дрони, деякі відеокадри стверджують зворотне.
В мережі з’явилось відео з моментом удару.
Більше про атаку дронами
За повідомленнями, у цій атаці брали участь три дрони, але їх конкретний тип не був розкритий. Втім, "атаку було відбито", і за попередньою інформацією окупантів, корабель не постраждав.
Відразу після звісток про атаку на російський корабель, "влада" окупованого Криму оголосила про тимчасове закриття Кримського моста. Згідно з версією зрадника Сергія Аксьонова, таке рішення було прийняте через проведення військових навчань у районі.
"Іван Хурс" призначений для спостереження за роботою систем протиракетної оборони. Його екіпаж налічує 120 осіб.
Відомо, що цей корабель проєкту 18280 є унікальним кораблем для Чорноморського флоту РФ та одним з двох взагалі на всіх флотах росіян. Він був спущений на воду лише у 2017 році та введений у склад у 2018 році
Нагадаємо, у березні британська розвідка заявила, що флот РФ у Севастополі перебуває у постійній небезпеці через можливі атаки безпілотниками. Загроза знищення українськими надводними дронами сковує дії окупантів.