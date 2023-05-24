Невідомі дрони атакували військовий корабель РФ: подробиці

Російський розвідувальний корабель "Иван Хурс". Фото: google

Вранці, 24 травня, корабель Чорноморського флоту РФ "Иван Хурс" зазнав атаки "невідомими дронами". Поки офіційних підтверджень від Генштабу ЗСУ та окупаційної влади не надходило.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За повідомленнями, у цій атаці брали участь три дрони, але їх конкретний тип не був розкритий. Втім, "атаку було відбито", і за попередньою інформацією окупантів, корабель не постраждав.

Відразу після звісток про атаку на російський корабель, "влада" окупованого Криму оголосила про тимчасове закриття Кримського моста. Згідно з версією зрадника Сергія Аксьонова, таке рішення було прийняте через проведення військових навчань у районі.

В соціальних мережах поширилися відеозаписи, на яких видно дим неподалік Кримського моста. Однак "влада" твердить, що це пов'язано з проведенням навчань. За останніми повідомленнями російських ЗМІ, міст уже відновив свою роботу та функціонує звичайним чином.

Нагадаємо, окупанти почали виїжджати з тимчасово окупованого Криму. Крім того, росіяни намагаються "замести" за собою сліди.

Зазначимо, росіяни намагаються залучити до оборони Криму воїнів-"афганців". Але ветерани тієї загарбницької війни СРСР переважно відмовляються від участі у "загонах оборони".

Тим часом у четвер, 18 травня, в Криму біля Сімферополя підірвали залізницю. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував інцидент. Деталі в матеріалі.



Нагадаємо, російські військові продовжують порушувати принципи та правила ведення війни. Окупанти під приводом "евакуації" людей у Крим створюють з них "живий щит".