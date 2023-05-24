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Невідомі дрони атакували військовий корабель РФ: подробиці

24 травня 2023 12:52
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Анна Мурадова
Редактор
Невідомі дрони атакували військовий корабель РФ: подробиці
Російський розвідувальний корабель "Иван Хурс". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вранці, 24 травня, корабель Чорноморського флоту РФ "Иван Хурс" зазнав атаки "невідомими дронами". Поки офіційних підтверджень від Генштабу ЗСУ та окупаційної влади не надходило.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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За повідомленнями, у цій атаці брали участь три дрони, але їх конкретний тип не був розкритий. Втім, "атаку було відбито", і за попередньою інформацією окупантів, корабель не постраждав. 

Відразу після звісток про атаку на російський корабель, "влада" окупованого Криму оголосила про тимчасове закриття Кримського моста. Згідно з версією зрадника Сергія Аксьонова, таке рішення було прийняте через проведення військових навчань у районі.

В соціальних мережах поширилися відеозаписи, на яких видно дим неподалік Кримського моста. Однак "влада" твердить, що це пов'язано з проведенням навчань. За останніми повідомленнями російських ЗМІ, міст уже відновив свою роботу та функціонує звичайним чином.

Нагадаємо, окупанти почали виїжджати з тимчасово окупованого Криму. Крім того, росіяни намагаються "замести" за собою сліди. 

Зазначимо, росіяни намагаються залучити до оборони Криму воїнів-"афганців". Але ветерани тієї загарбницької війни СРСР переважно відмовляються від участі у "загонах оборони".

Тим часом у четвер, 18 травня, в Криму біля Сімферополя підірвали залізницю. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов прокоментував інцидент. Деталі в матеріалі.

Нагадаємо, російські військові продовжують порушувати принципи та правила ведення війни. Окупанти під приводом "евакуації" людей у Крим створюють з них "живий щит".

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