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Появились детали по утренней атаке Херсона, обстрелы до сих пор продолжаются

9 марта 2023 14:16
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон
Из-за обстрелов рф в городе за сегодня погибли уже трое гражданских
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать жителей Херсона. Враг обстреливает город с самого утра.

Об этом информирует Херсонская ОВА.

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Что известно

Из-за российских атак по гражданским объектам в городе сегодня погибли три мирных жителя — две женщины и мужчина.

"На месте пожарища несколько минут назад была остановка общественного транспорта... Российский снаряд отнял жизнь двух стоящих на остановке людей. Обломки боеприпаса попали и в магазин — в помещении погибла женщина", — рассказали в ОВА.

Однако атаки не прекращаются, по данным журналистов "Суспільного", россия продолжает обстреливать город.

Напомним, в минобороны россии прокомментировали ночные и утренние атаки на Украину. Так заявили, что эта "акция" якобы была местью за инцидент в Брянской области, а все предопределенные перед началом обстрела цели были поражены.

Оккупанты отметили, что якобы обстреляли места базирования украинских беспилотников, а также железнодорожные пути, чтобы остановить переброску войск и западной техники на восток Украины.

На самом же деле были поражены гражданские объекты, такие как жилой дом во Львовской области.

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