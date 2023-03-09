Российские захватчики продолжают обстреливать Херсон

Появились детали по утренней атаке Херсона, обстрелы до сих пор продолжаются
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать жителей Херсона. Враг обстреливает город с самого утра.
Об этом информирует Херсонская ОВА.
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Что известно
Из-за российских атак по гражданским объектам в городе сегодня погибли три мирных жителя — две женщины и мужчина.
"На месте пожарища несколько минут назад была остановка общественного транспорта... Российский снаряд отнял жизнь двух стоящих на остановке людей. Обломки боеприпаса попали и в магазин — в помещении погибла женщина", — рассказали в ОВА.
Однако атаки не прекращаются, по данным журналистов "Суспільного", россия продолжает обстреливать город.
Напомним, в минобороны россии прокомментировали ночные и утренние атаки на Украину. Так заявили, что эта "акция" якобы была местью за инцидент в Брянской области, а все предопределенные перед началом обстрела цели были поражены.
Оккупанты отметили, что якобы обстреляли места базирования украинских беспилотников, а также железнодорожные пути, чтобы остановить переброску войск и западной техники на восток Украины.
На самом же деле были поражены гражданские объекты, такие как жилой дом во Львовской области.