П’ятеро людей загинуло внаслідок ракетного удару на Львівщині

Розбір завалів на Львівщині

Сьогодні вночі російські ракети влучили в житлові будинки на Золочівщині, загинули за попередньою інформацією п'ятеро людей. Розбір завалів триває.

Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області

9 березня близько 04:00 в Золочівському районі внаслідок ракетного удару відбулось руйнування двох приватних житлових будинків.

Під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальниками виявлено 5 загиблих людей (3 чоловіків та 2 жінки).

До проведення робіт від ДСНС залучено 28 чоловік особового складу, 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок.

Як написав на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Золочева Ігор Гриньків, кількість загиблих збільшилося до 5 осіб.

"Внаслідок ракетного удару загинуло п'ятеро людей у селі Велика Вільшаниця. Зруйновано вщент два житлові будинки. Працюють рятувальники" — додав Гриньків.

Додамо, ми раніше писали, що у Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні, і в момент її падіння люди перебували у себе вдома.

Окрім того, ми також писали, що відомо про масовану ракетну атаку по Україні.