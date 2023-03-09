Уже п'ятеро людей загинуло внаслідок ракетного удару на Львівщині: розбір завалів триває
Сьогодні вночі російські ракети влучили в житлові будинки на Золочівщині, загинули за попередньою інформацією п'ятеро людей. Розбір завалів триває.
Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області
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9 березня близько 04:00 в Золочівському районі внаслідок ракетного удару відбулось руйнування двох приватних житлових будинків.
Під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальниками виявлено 5 загиблих людей (3 чоловіків та 2 жінки).
До проведення робіт від ДСНС залучено 28 чоловік особового складу, 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок.
Як написав на своїй сторінці у Фейсбуці міський голова Золочева Ігор Гриньків, кількість загиблих збільшилося до 5 осіб.
"Внаслідок ракетного удару загинуло п'ятеро людей у селі Велика Вільшаниця. Зруйновано вщент два житлові будинки. Працюють рятувальники" — додав Гриньків.
Додамо, ми раніше писали, що у Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні, і в момент її падіння люди перебували у себе вдома.
Окрім того, ми також писали, що відомо про масовану ракетну атаку по Україні.