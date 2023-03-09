Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсон

З'явилися деталі щодо ранкової атаки Херсону, обстріли досі тривають
Російські окупаційні війська продовжують тероризувати жителів Херсону. Ворог обстрілює місто з самого ранку.
Про це інформує Херсонська ОВА.
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Що відомо
Через російські атаки по цивільних об'єктам у місті сьогодні загинули троє мирних жителів — дві жінки та чоловік.
"На місці згарища кілька хвилин тому була зупинка громадського транспорту... Російський снаряд відібрав життя двох людей, що стояли на зупинці. Уламки боєприпасу влучили й у крамницю — у приміщенні загинула жінка", — розповіли в ОВА.
Однак атаки не припиняються, за даними журналістів "Суспільного" росія продовжує обстрілювати місто.
Нагадаємо, у міноборони рф прокоментували нічні та ранкові атаки на Україну. Так заявили, що ця "акція" нібито була помстою за інцидент у Брянській області, а усі визначені перед початком обстрілу цілі були уражені.
Окупанти зазначили, нібито обстріляли місця базування українських безпілотників, а також залізничні шляхи, аби зупинити перекидання військ та західної техніки на схід України.
Насправді ж були уражені цивільні об'єкти, такі як житловий будинок на Львівщині.