Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсон

Через обстріли рф у місті за сьогодні загинули вже троє цивільних

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати жителів Херсону. Ворог обстрілює місто з самого ранку.

Про це інформує Херсонська ОВА.

Що відомо

Через російські атаки по цивільних об'єктам у місті сьогодні загинули троє мирних жителів — дві жінки та чоловік.

"На місці згарища кілька хвилин тому була зупинка громадського транспорту... Російський снаряд відібрав життя двох людей, що стояли на зупинці. Уламки боєприпасу влучили й у крамницю — у приміщенні загинула жінка", — розповіли в ОВА.

Однак атаки не припиняються, за даними журналістів "Суспільного" росія продовжує обстрілювати місто.

Нагадаємо, у міноборони рф прокоментували нічні та ранкові атаки на Україну. Так заявили, що ця "акція" нібито була помстою за інцидент у Брянській області, а усі визначені перед початком обстрілу цілі були уражені.

Окупанти зазначили, нібито обстріляли місця базування українських безпілотників, а також залізничні шляхи, аби зупинити перекидання військ та західної техніки на схід України.

Насправді ж були уражені цивільні об'єкти, такі як житловий будинок на Львівщині.