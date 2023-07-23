Уничтоженный склад БК на аэродроме в Крыму: фото

Последствия уничтожения склада БК на аэродроме в Крыму Фото: Deep State

Во временно оккупированном Крыму был уничтожен российский склад БК на одном из аэродромов. Он долгое время был "заброшен" и не использовался.

Соответствующие спутниковые кадры обнародовали в издании Deep State.

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Сообщается, что удар произошел на аэродроме "Октябрьский". Известно, что его долгое время не использовали. Однако оккупанты решили снова эксплуатировать его и стянули туда по меньшей мере боекомплект.

Последствия уничтожения склада БК на аэродроме в Крыму Фото: Deep State

Последствия уничтожения склада БК на аэродроме в Крыму Фото: Deep State 1/2 _ 2

Напомним, что 22 июля гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотника на Красногвардейский район. В результате произошла детонация на складе боеприпасов. В Крыму остановили движение железной дороги и объявили эвакуацию.

Добавим, что в тот же день оккупационные власти Крыма сообщили о временном перекрытии Крымского моста, также в сети распространяется информация о масштабном пожаре в Севастополе.