Вибухи в Криму: Аксьонов повідомив, куди стався "приліт", та оголосив евакуацію

Детонація боєприпасів у Криму. Фото: скриншот з відео

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотника на Красногвардійський район. Внаслідок цього сталася детонація на складі боєприпасів. У Криму зупинили рух залізниці та оголосили евакуацію.

Про це Сергій Аксьонов повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Аксьонов повідомив, що за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.

"Ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП у пункти тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці", — розповів гауляйтер окупованого Криму.

Він сподівається, що наслідки вибухів будуть усунені якнайшвидше.

Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні, 22 липня, знову неспокійно. Окупаційна влада повідомила про тимчасове перекриття Кримського мосту, також у мережі шириться інформація про масштабну пожежу в Севастополі.

Також ми писали, що супутник Planet Labs сфотографував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні у Криму. Внаслідок "прильоту" було знищено ворожий склад боєприпасів.

Додамо, 20 липня, гауляйтер тимчасового окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито "обстріл" півострова.