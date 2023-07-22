Вибухи в Криму: Аксьонов повідомив, куди стався "приліт", та оголосив евакуацію
Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотника на Красногвардійський район. Внаслідок цього сталася детонація на складі боєприпасів. У Криму зупинили рух залізниці та оголосили евакуацію.
Про це Сергій Аксьонов повідомив у своєму Telegram-каналі.
Атака БпЛА на Крим
Аксьонов повідомив, що за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.
"Ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП у пункти тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці", — розповів гауляйтер окупованого Криму.
Він сподівається, що наслідки вибухів будуть усунені якнайшвидше.
Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні, 22 липня, знову неспокійно. Окупаційна влада повідомила про тимчасове перекриття Кримського мосту, також у мережі шириться інформація про масштабну пожежу в Севастополі.
Також ми писали, що супутник Planet Labs сфотографував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні у Криму. Внаслідок "прильоту" було знищено ворожий склад боєприпасів.
Додамо, 20 липня, гауляйтер тимчасового окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито "обстріл" півострова.