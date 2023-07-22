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Вибухи в Криму: Аксьонов повідомив, куди стався "приліт", та оголосив евакуацію

22 липня 2023 12:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Криму: Аксьонов повідомив, куди стався "приліт", та оголосив евакуацію
Детонація боєприпасів у Криму. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотника на Красногвардійський район. Внаслідок цього сталася детонація на складі боєприпасів. У Криму зупинили рух залізниці та оголосили евакуацію.

Про це Сергій Аксьонов повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Аксьонов повідомив, що за попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає. 

"Ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП у пункти тимчасового розміщення. Для мінімізації ризиків також вирішено призупинити рух на Кримській залізниці", — розповів гауляйтер окупованого Криму.

Він сподівається, що наслідки вибухів будуть усунені якнайшвидше.

Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні, 22 липня, знову неспокійно. Окупаційна влада повідомила про тимчасове перекриття Кримського мосту, також у мережі шириться інформація про масштабну пожежу в Севастополі.

Також ми писали, що супутник Planet Labs сфотографував наслідки вибухів на Старокримському військовому полігоні у Криму. Внаслідок "прильоту" було знищено ворожий склад боєприпасів.

Додамо, 20 липня, гауляйтер тимчасового окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про нібито "обстріл" півострова. 

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