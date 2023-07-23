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Знищення складу боєприпасів у Криму: оприлюднено кадри з супутника

23 липня 2023 15:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Знищений склад БК на аеродромі у Криму: фото
Наслідки знищення складу БК на аеродромі в Криму. Фото: Deep State
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У тимчасово окупованому Криму було знищено російський склад БК на одному з аеродромів. Він тривалий час був "закинутим" і не використовувався. 

Відповідні супутникові кадри оприлюднили у виданні Deep State.

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Знищений склад БК у Криму

Повідомляється, що удар стався на аеродромі "Октябрський". Відомо, що його тривалий час не використовували. Однак, окупанти вирішили знову експлуатувати його і стягнули туди щонайменше боєкомплект. 

  • Наслідки знищення складу БК на аеродромі в Криму. Фото: Deep State
  • Наслідки знищення складу БК на аеродромі в Криму. Фото: Deep State
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Нагадаємо, що 22 липня гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотника на Красногвардійський район. Внаслідок цього сталася детонація на складі боєприпасів. У Криму зупинили рух залізниці та оголосили евакуацію.

Додамо, що того ж дня окупаційна влада Криму повідомила про тимчасове перекриття Кримського мосту, також у мережі шириться інформація про масштабну пожежу в Севастополі.

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