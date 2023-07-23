Знищений склад БК на аеродромі у Криму: фото

Знищення складу боєприпасів у Криму: оприлюднено кадри з супутника
У тимчасово окупованому Криму було знищено російський склад БК на одному з аеродромів. Він тривалий час був "закинутим" і не використовувався.
Відповідні супутникові кадри оприлюднили у виданні Deep State.
Знищений склад БК у Криму
Повідомляється, що удар стався на аеродромі "Октябрський". Відомо, що його тривалий час не використовували. Однак, окупанти вирішили знову експлуатувати його і стягнули туди щонайменше боєкомплект.
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Наслідки знищення складу БК на аеродромі в Криму. Фото: Deep State
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Наслідки знищення складу БК на аеродромі в Криму. Фото: Deep State
Нагадаємо, що 22 липня гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про атаку безпілотника на Красногвардійський район. Внаслідок цього сталася детонація на складі боєприпасів. У Криму зупинили рух залізниці та оголосили евакуацію.
Додамо, що того ж дня окупаційна влада Криму повідомила про тимчасове перекриття Кримського мосту, також у мережі шириться інформація про масштабну пожежу в Севастополі.