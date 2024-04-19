Появились первые спутниковые снимки последствий ударов ВСУ по аэродрому в Джанкое

Спутниковые снимки мест ударов ВСУ. Фото: Радио Свобода

Спутниковые фотографии от Planet Labs, датированные 19 апреля, демонстрируют результаты атак на аэродром в Крыму . В частности, видны повреждения у состава снарядов и оборудования для противовоздушной обороны.

Об этом сообщает проект "Схемы" издания "Радио Свобода" в пятницу, 19 апреля.

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"На снимках мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение состава БК врага. Следует заметить, что после нанесения ударов большинство авиации было передислоцировано", — прокомментировал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Он также отметил, что согласно спутниковым снимкам ракетные удары также поразили системы, которые используются для работы радиолокационных станций и ПВО.

Спутниковые снимки мест ударов ВСУ. Фото: Радио Свобода

Ночью 17 апреля была слышна серия взрывов у военного аэродрома в Джанкое. Генеральный штаб ВСУ сообщил, что удары были нанесены Силами обороны Украины, поразившими "определенные российские военные объекты", за что президент Владимир Зеленский выразил благодарность ВСУ. Главное управление разведки Минобороны привело список "уничтоженной или критически поврежденной" российской техники, включая 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, пункт управления ПВО и оборудование для наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

По информации Радио Свобода, на этой базе в Крыму расположен 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа ВС РФ, а также три авиационных эскадрильи.

Спутниковые снимки мест ударов ВСУ. Фото: Радио Свобода

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский указал, что эта база является одной из крупнейших для российских вертолетов и служит военно-транспортным узлом для перевозки техники, боеприпасов и личного состава.

Напомним, что 17 апреля мониторинговые каналы сообщили, что на месте взрывов в Джанкое зафиксировали шесть очагов мощных пожаров.

Ранее мы писали, что после ночных взрывов в Крыму перекрыли движение по трассе в районе Джанкоя.