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З'явилися перші супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по аеродрому в Джанкої

19 квітня 2024 16:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
З'явилися перші супутникові знімки наслідків ударів ЗСУ по аеродрому в Джанкої
Супутникові знімки місць ударів ЗСУ. Фото: Радіо Свобода
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Супутникові фотографії від Planet Labs, датовані 19 квітня, демонструють результати атак на аеродром у Криму. Зокрема, видно ушкодження біля складу снарядів та обладнання для протиповітряної оборони.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" видання Радіо Свобода у п'ятницю, 19 квітня.

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"На знімках ми бачимо точкові удари по засобам ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу БК ворога. Слід зауважити, що після нанесення ударів, більшість авіації була передислокована", — прокоментував авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Він також зазначив, що згідно з супутниковими знімками, ракетні удари також вразили системи, які використовуються для роботи радіолокаційних станцій та ППО.

Супутникові знімки місць ударів ЗСУ. Фото: Радіо Свобода
Супутникові знімки місць ударів ЗСУ. Фото: Радіо Свобода

Вночі 17 квітня було чутно серію вибухів біля військового аеродрому в Джанкої. Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що удари були завдані Силами оборони України, які вразили "визначені російські військові об’єкти", за що президент Володимир Зеленський висловив подяку ЗСУ. Головне управління розвідки Міноборони навело список "знищеної або критично пошкодженої" російської техніки, включаючи 4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління ППО та обладнання для спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

За інформацією Радіо Свобода, на цій базі в Криму розташований 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу ЗС РФ, а також три авіаційні ескадрильї.

Супутникові знімки місць ударів ЗСУ. Фото: Радіо Свобода
Супутникові знімки місць ударів ЗСУ. Фото: Радіо Свобода

Авіаексперт Анатолій Храпчинський вказав, що ця база є однією з найбільших для російських гелікоптерів і служить військово-транспортним вузлом для перевезення техніки, боєприпасів та особового складу.

Нагадаємо, що 17 квітня моніторингові канали повідомили, що на місці вибухів в Джанкої зафіксували шість осередків потужних пожеж

Раніше ми писали, що після нічних вибухів у Криму перекрили рух на трасі в районі Джанкоя.

російські війська
Крим
ЗСУ
Україна
окупанти
ракетний удар

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