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Появились спутниковые снимки последствий прилета по военному объекту в оккупированном Крыму

10 июня 2024 20:18
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Бригадир София
редактор
Взрывы в Крыму — фото последствий атаки
Последствия удара по оккупированному Крыму. Фото: Схеми
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Украинские вооруженные силы поразили военную цель вблизи оккупированного города Джанкой. Спутниковые данные от Planet Labs отражают результаты удара ВСУ по российскому военному объекту, нанесенному ночью 10 июня 2024 года.

Об этом сообщает издание Схеми в понедельник, 10 июня.

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На снимках виден большой пожар возле железнодорожных путей в Джанкое, на территории оккупированного Крыма Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном ударе по российскому зенитному ракетному комплексу С-400 в Джанкое, отметив, что ни одна из украинских ракет не была сбита российской противовоздушной обороной.

Качество спутниковых снимков не позволяет точно идентифицировать тип уничтоженной техники, но видно, что этот объект появился на месте в мае 2024 года и впоследствии рядом были построены фортификационные сооружения.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский предполагает, что на месте могла размещаться российская радиолокационная система "Подлет", которая используется вместе с С-300 и С-400. Однако другой военный эксперт Михаил Жирохов сомневается в целесообразности размещения РЛС в этом районе, считая, что это могло быть другое военное сооружение.

По сообщению Генштаба ВСУ, также были нанесены удары по двум зенитным ракетным дивизионам С-300, расположенным у Черноморска и Евпатории в оккупированном Крыму.

Министерство обороны Российской Федерации не предоставило комментариев по поводу удара ВСУ и его последствий.

Напомним, по данным разведки Британии, Россия отчаянно пытается не допустить уничтожения так называемого Крымского моста. Для этого использует баржи для защиты переправы от атак дронов.

Также мы сообщали, что российские силы ПВО во временно оккупированном Крыму стали искать средства, чтобы скрыть собственные зенитно-ракетные комплексы от ударов ВСУ.

Украина
Генштаб ВСУ
война в Украине
Крым
война
военная техника

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