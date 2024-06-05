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Росіяни в Криму будують укріплення для схову ППО, — партизани

5 червня 2024 10:48
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Ілля Рябінін
редактор
Бояться за ППО — в Криму окупанти будують маскувальні укриття
Російські ЗРК С-400 "Тріумф" та "Панцир" в окупованому Криму. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російські сили ППО в тимчасово окупованому Криму стали шукати засоби сховати власні зенітно-ракетні комплекси від ударів ЗСУ. Для цього вони вже розпочали будівництво маскувально-екранованих укриттів. 

Про це повідомив російський партизанський рух "АТЕШ" у середу, 5 квітня.

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За повідомленням партизан, окупанти на фоні інтенсивних ударів по армійській інфраструктурі РФ на півострові стали будувати захисні екрановані укриття на автомобільних дорогах півострова.

"Причиною цього стали успішні удари Сил оборони України, що спричинило знищення засобів ППО", — йдеться в повідомленні.

Агенти АТЕШ додали, що ворог планує збудувати безліч таких "укриттів" на трасах Криму найближчим часом, та закликали тих, хто допомагає зводити росіянам такі укріплення, повідомити інформацію про вразливості таких конструкцій.

крим партизани
Скриншот допису АТЕШ

Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що в Криму нарахували понад 200 військових обʼєктів Росії, в тому числі й ті, які призначені для ремонту ядерної зброї.

В Центрі національного спротиву заявили, що окупаційна влада під керівництвом Сергія Аксьонова відбирає землю у місцевого населення для передачі російській армії

партизани
ППО
війна в Україні
Україна
російські війська
ракети
окупація
Крим
ЗСУ

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