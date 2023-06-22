Появилось видео последствий подрыва Чонгарского моста

Последствия подрыва Чонгарского моста. Фото: соцсети

В четверг, 22 июня в Джанкое произошел взрыв на Чонгарском мосту. Вскоре в сети появилось видео того, как выглядит сейчас переправа.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Как сейчас выглядит мост

"Ночью произошел военный инцидент на Чонгарском мосту, который находится на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту", — говорится в сообщении.

В свою очередь журналисты сообщили, что в результате атаки снарядом, мост на границе между Херсонской областью и Крымом был пробит в двух местах. Кроме того, повреждено также дорожное покрытие на альтернативном мосту.

Изменение в движении автобусов

Ранее рейсовые автобусы, которые проходили через пункт пропуска Джанкой, теперь изменяют свой маршрут и направляются в Армянск. Также, транспортные колонны грузовиков, которые движутся по сухопутному коридору в Крым, теперь направляются на пункт пропуска Перекоп. Маршруты движения из города Джанкой теперь выглядят следующим образом:

Джанкой — Воинка — Красноперекопск — Армянск — Пункт пропуска Армянск.

Джанкой — Воинка — Красноперекопск — Армянск — Пункт пропуска Перекоп.

Таким образом, произошли изменения в направлении движения рейсовых автобусов и грузовых колонн, и теперь они следуют через Армянск и Перекоп соответственно.

Изменения в движении автобусов. Фото: соцсети

Напомним, что в ночь на 22 июня в Крыму произошел очередной взрыв. В Джанкое был подорван Чонгарский мост.

Также мы писали, что на Крымском полуострове 21 июня, возникли проблемы с железнодорожным сообщением. Местные гауляйтеры заявили о якобы повреждении железнодорожных путей в Феодосии из-за взрыва.