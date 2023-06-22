Появилось видео последствий подрыва Чонгарского моста
В четверг, 22 июня в Джанкое произошел взрыв на Чонгарском мосту. Вскоре в сети появилось видео того, как выглядит сейчас переправа.
Об этом сообщают местные СМИ.
Как сейчас выглядит мост
"Ночью произошел военный инцидент на Чонгарском мосту, который находится на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту", — говорится в сообщении.
В свою очередь журналисты сообщили, что в результате атаки снарядом, мост на границе между Херсонской областью и Крымом был пробит в двух местах. Кроме того, повреждено также дорожное покрытие на альтернативном мосту.
Изменение в движении автобусов
Ранее рейсовые автобусы, которые проходили через пункт пропуска Джанкой, теперь изменяют свой маршрут и направляются в Армянск. Также, транспортные колонны грузовиков, которые движутся по сухопутному коридору в Крым, теперь направляются на пункт пропуска Перекоп. Маршруты движения из города Джанкой теперь выглядят следующим образом:
- Джанкой — Воинка — Красноперекопск — Армянск — Пункт пропуска Армянск.
- Джанкой — Воинка — Красноперекопск — Армянск — Пункт пропуска Перекоп.
Таким образом, произошли изменения в направлении движения рейсовых автобусов и грузовых колонн, и теперь они следуют через Армянск и Перекоп соответственно.
Напомним, что в ночь на 22 июня в Крыму произошел очередной взрыв. В Джанкое был подорван Чонгарский мост.
Также мы писали, что на Крымском полуострове 21 июня, возникли проблемы с железнодорожным сообщением. Местные гауляйтеры заявили о якобы повреждении железнодорожных путей в Феодосии из-за взрыва.