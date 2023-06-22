З'явилося відео наслідків підриву Чонгарського мосту
У четвер, 22 червня, у Джанкої стався вибух на Чонгарському мосту. Незабаром у мережі з'явилося відео того, який вигляд зараз має переправа.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Який вигляд зараз має міст
"Вночі стався військовий інцидент на Чонгарському мосту, який знаходиться на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом. Збройні сили України завдали удару по мосту", — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою журналісти повідомили, що внаслідок атаки снарядом міст на кордоні між Херсонською областю та Кримом був пробитий у двох місцях. Крім того, пошкоджено дорожнє покриття на альтернативному мосту.
Зміна руху автобусів
Раніше рейсові автобуси, які проходили через пункт пропуску Джанкой, тепер змінюють свій маршрут і прямують до Армянська. Також, транспортні колони вантажівок, що рухаються сухопутним коридором до Криму, тепер прямують на пункт пропуску Перекоп. Маршрути руху з міста Джанкой тепер виглядають так:
- Джанкой — Воїнка — Красноперекопськ — Армянськ — Пункт пропуску Армянськ.
- Джанкой — Воїнка — Красноперекопськ — Армянськ — Пункт пропуску Перекоп.
Таким чином, відбулися зміни у напрямку руху рейсових автобусів та вантажних колон, і тепер вони прямують через Армянськ та Перекоп відповідно.
Нагадаємо, що в ніч проти 22 червня в Криму стався черговий вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст.
Також ми писали, що на Кримському півострові 21 червня виникли проблеми із залізничним сполученням. Місцеві гауляйтери заявили про нібито пошкодження залізничних колій у Феодосії через вибух.