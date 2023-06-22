З'явилося відео наслідків підриву Чонгарського мосту

Наслідки підриву Чонгарського мосту. Фото: соцмережі

У четвер, 22 червня, у Джанкої стався вибух на Чонгарському мосту. Незабаром у мережі з'явилося відео того, який вигляд зараз має переправа.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Який вигляд зараз має міст

"Вночі стався військовий інцидент на Чонгарському мосту, який знаходиться на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом. Збройні сили України завдали удару по мосту", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою журналісти повідомили, що внаслідок атаки снарядом міст на кордоні між Херсонською областю та Кримом був пробитий у двох місцях. Крім того, пошкоджено дорожнє покриття на альтернативному мосту.

Зміна руху автобусів

Раніше рейсові автобуси, які проходили через пункт пропуску Джанкой, тепер змінюють свій маршрут і прямують до Армянська. Також, транспортні колони вантажівок, що рухаються сухопутним коридором до Криму, тепер прямують на пункт пропуску Перекоп. Маршрути руху з міста Джанкой тепер виглядають так:

Джанкой — Воїнка — Красноперекопськ — Армянськ — Пункт пропуску Армянськ.

Джанкой — Воїнка — Красноперекопськ — Армянськ — Пункт пропуску Перекоп.

Таким чином, відбулися зміни у напрямку руху рейсових автобусів та вантажних колон, і тепер вони прямують через Армянськ та Перекоп відповідно.

Зміни у русі автобусів. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що в ніч проти 22 червня в Криму стався черговий вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст.

Також ми писали, що на Кримському півострові 21 червня виникли проблеми із залізничним сполученням. Місцеві гауляйтери заявили про нібито пошкодження залізничних колій у Феодосії через вибух.