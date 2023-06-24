Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В РФ взлетел Ту-22м3: существует ракетная опасность arrow

В РФ взлетел Ту-22м3: существует ракетная опасность

24 июня 2023 21:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Взлет бомбардировщика Ту-22М3 РФ - ракетная опасность в Украине
Бомбардировщик РФ Ту-22м3. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 24 июня, стало известно о взлете стратегического бомбардировщика Ту-22М3 РФ с аэродрома "Шайковка". В Украине существует ракетная угроза.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

Читайте также:

Ракетная опасность 24 июня

21:44 В Воздушных Силах сообщили о взлете Ту-22М3.

 

null
Сообщения Воздушных Сил. Фото: скриншот

Воздушная тревога по состоянию на 21:53 .

 

null
Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, что вчера, 23 июня, по всей территории Украины звучит масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области. В Воздушных Силах сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома "Саваслейка", что и явилось причиной тревоги.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас