Взлет бомбардировщика Ту-22М3 РФ - ракетная опасность в Украине

Бомбардировщик РФ Ту-22м3. Фото: росСМИ

Вечером, 24 июня, стало известно о взлете стратегического бомбардировщика Ту-22М3 РФ с аэродрома "Шайковка". В Украине существует ракетная угроза.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Ракетная опасность 24 июня

21:44 В Воздушных Силах сообщили о взлете Ту-22М3.

Сообщения Воздушных Сил. Фото: скриншот

Воздушная тревога по состоянию на 21:53 .

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, что вчера, 23 июня, по всей территории Украины звучит масштабная воздушная тревога. "Покраснели" все области. В Воздушных Силах сообщили, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома "Саваслейка", что и явилось причиной тревоги.