Зліт бомбардувальника Ту-22м3 РФ — ракетна небезпека в Україні

Бомбардувальник РФ Ту-22м3. Фото: росЗМІ

Увечері, 24 червня, стало відомо про зліт стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 РФ з аеродрому "Шайковка". В Україні існує ракетна загроза.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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21:44 У Повітряних Силах повідомили про зліт Ту-22м3.

Повідомлення Повітряних Сил. Фото: скриншот

Повітряна тривога станом на 21:53.

Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що учора, 23 червня по всій території України лунає масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" усі області. У Повітряних Силах повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Саваслейка", що і було причиною тривоги.