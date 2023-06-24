Зліт бомбардувальника Ту-22м3 РФ — ракетна небезпека в Україні

В РФ злетів Ту-22м3: існує ракетна небезпека
24 червня 2023 21:51
Бомбардувальник РФ Ту-22м3. Фото: росЗМІ
Увечері, 24 червня, стало відомо про зліт стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 РФ з аеродрому "Шайковка". В Україні існує ракетна загроза.
Про це повідомляють Повітряні Сили України.
Читайте також:
Ракетна небезпека 24 червня
21:44 У Повітряних Силах повідомили про зліт Ту-22м3.
Повітряна тривога станом на 21:53.
Нагадаємо, що учора, 23 червня по всій території України лунає масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" усі області. У Повітряних Силах повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Саваслейка", що і було причиною тривоги.