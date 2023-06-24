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В РФ злетів Ту-22м3: існує ракетна небезпека

24 червня 2023 21:51
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Козюк Тетяна
редактор
Зліт бомбардувальника Ту-22м3 РФ — ракетна небезпека в Україні
Бомбардувальник РФ Ту-22м3. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 24 червня, стало відомо про зліт стратегічного бомбардувальника Ту-22м3 РФ з аеродрому "Шайковка". В Україні існує ракетна загроза

Про це повідомляють Повітряні Сили України

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21:44 У Повітряних Силах повідомили про зліт Ту-22м3.

 

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Повідомлення Повітряних Сил. Фото: скриншот

Повітряна тривога станом на 21:53.

 

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що учора, 23 червня по всій території України лунає масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" усі області. У Повітряних Силах повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Саваслейка", що і було причиною тривоги. 

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