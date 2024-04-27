Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Взлетел ракетоноситель Миг-31К - возможны пуски "Кинжалов" arrow

Взлетел ракетоноситель Миг-31К - возможны пуски "Кинжалов"

27 апреля 2024 05:16
обновлено: 05:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взлетел ракетоноситель Миг-31К - возможны пуски "Кинжалов"
Пуск крылатой ракеты в небо. Фото: telegram/Силы обороны юга Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Масштабная воздушная тревога в Украине сейчас 27 апреля была объявлена около 4:00. К угрозе ракет, выпущенных из бомбардировщиков Ту-95 мс, добавилась опасность пусков ракет "Кинжал" из только что взлетевшего истребителя Миг-31К.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 27 апреля

"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)" , - предупреждают военные.

Что известно о взлете Миг-31К сейчас 27 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Как известно, воздушная тревога в Украине продолжается из-за угрозы ракетного удара.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 27 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:20. Воздушные силы сообщают о крылатой ракете в Хмельницкой области, летящей в сторону запада.

Куда летят ракеты во время воздушной тревоги в Украине 27 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 05:35. Военные призывают жителей Львовской области пройти в укрытие. Также в сторону западных областей продолжают двигаться "Кинжалы".

Ракетная атака на западные области сейчас 27 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

Розклад ефірів

Всі ефіри