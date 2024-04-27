Взлетел ракетоноситель Миг-31К - возможны пуски "Кинжалов"
Масштабная воздушная тревога в Украине сейчас 27 апреля была объявлена около 4:00. К угрозе ракет, выпущенных из бомбардировщиков Ту-95 мс, добавилась опасность пусков ракет "Кинжал" из только что взлетевшего истребителя Миг-31К.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас 27 апреля
"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)" , - предупреждают военные.
Как известно, воздушная тревога в Украине продолжается из-за угрозы ракетного удара.
Обновлено 05:20. Воздушные силы сообщают о крылатой ракете в Хмельницкой области, летящей в сторону запада.
Обновлено 05:35. Военные призывают жителей Львовской области пройти в укрытие. Также в сторону западных областей продолжают двигаться "Кинжалы".
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