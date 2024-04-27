Злетів ракетоносій Міг-31К — можливі пуски "Кинджалів"
Масштабна повітряна тривога в Україні зараз 27 квітня була оголошена близько 04:00. До загрози ракет, випущених із бомбардувальників Ту-95 мс, додалася небезпека пусків ракет "Кинджал" із винищувача Міг-31К, який щойно злетів.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 27 квітня
"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — попереджають військові.
Як відомо, повітряна тривога в Україні продовжується через загрозу ракетного удару.
Оновлено 05:20. Повітряні сили повідомляють про крилату ракету в Хмельницькій області, які летить у бік заходу.
Оновлено 05:35. Військові закликають мешканців Львівської області пройти в укриття. Також в бік західних областей продовжують рухатись "Кинджали".
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