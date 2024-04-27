Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Злетів ракетоносій Міг-31К — можливі пуски "Кинджалів" arrow

Злетів ракетоносій Міг-31К — можливі пуски "Кинджалів"

27 квітня 2024 05:16
оновлено: 05:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Злетів ракетоносій Міг-31К — можливі пуски "Кинджалів"
Пуск крилатої ракети в небо. Фото: telegram/Сили оборони півдня України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Масштабна повітряна тривога в Україні зараз 27 квітня була оголошена близько 04:00. До загрози ракет, випущених із бомбардувальників Ту-95 мс, додалася небезпека пусків ракет "Кинджал" із винищувача Міг-31К, який щойно злетів.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 27 квітня

"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — попереджають військові.

Що відомо про зліт Міг-31К зараз 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Як відомо, повітряна тривога в Україні продовжується через загрозу ракетного удару.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 27 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:20. Повітряні сили повідомляють про крилату ракету в Хмельницькій області, які летить у бік заходу.

Куди летять ракети під час повітряної тривоги в Україні зараз 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 05:35. Військові закликають мешканців Львівської області пройти в укриття. Також в бік західних областей продовжують рухатись "Кинджали".

Ракетна атака на західні області зараз 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри