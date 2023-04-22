Российские войска. Фото: росСМИ

Согласно "слитым" документам Пентагона, главное управление разведки Минобороны Украины готовилось провести атаки на российские войска и "вагнеровцев" в Сирии с помощью формированных курдов. Эти действия должны были заставить Россию забрать свои войска из Украины.

Об єтом сообщает издание The Washington Post.

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"Слитые" документы Пентагона

В сообщении говорится, что что в декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить эти планы.

Украинская разведка предполагала использовать дроны для атак на российские войска, начиная "с малого" или ограничиваясь ударами только по "вагнеровцам". Начальник ГУР Кирилл Буданов отказался комментировать эти сведения.

Согласно статье, украинские офицеры рассматривали возможность подготовки сил Сирийских демократических сил, курдской группировки автономного северо-востока Сирии, для участия в атаках. СДС могли участвовать в обстрелах или действовать параллельно. СДС хотели получить обучение, системы ПВО и гарантии сохранения в тайне своей роли в операциях украинской разведки. Руководители группировки запретили атаковать позиции россиян в курдских районах.

Согласно документам, Турция была знакома с такими планами Украины и предложила украинской разведке атаковать из курдских районов, а не из удерживаемых другими повстанческими группами северных и северо-западных районов.

Спикер СДС Фархад Шаммы заявил, что документы о возможном участии СДС в операциях украинской разведки не соответствуют действительности, и что СДС никогда не была стороной в российско-украинской войне.

Напомним, что военнослужащий РФ рассказывает в телефонном разговоре как командование подразделений "переводящих" солдат в другие подразделения и оформляет их пропавшими без вести. Это делается с целью уклонения от выплаты средств, которые обещает Россия для близких и родных из-за ранения или потери бойца.