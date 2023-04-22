"Злиті" документи Пентагону: ЗМІ заявили, що Україна готувала таємні атаки на війська РФ у Сирії

Російські війська. Фото: росЗМІ

Згідно з "злитими" документами Пентагону, головне управління розвідки Міноборони України готувалося провести атаки на російські війська та "вагнерівців" у Сирії за допомогою формованих курдів. Ці дії мали змусити Росію забрати свої війська з України.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

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"Злиті" документи Пентагону

У повідомленні йдеться, що у грудні 2022 року президент України Володимир Зеленський наказав скасувати ці плани.

Українська розвідка передбачала використовувати дрони для атак на російські війська, починаючи з малого або обмежуючись ударами тільки по вагнерівцям. Начальник ГУР Кирило Буданов відмовився коментувати ці відомості.

Згідно зі статтею, українські офіцери розглядали можливість підготовки сил Сирійських демократичних сил, курдського угруповання автономного північного сходу Сирії для участі в атаках. СДС могли брати участь у обстрілах чи діяти паралельно. СДС хотіли отримати навчання, системи ППО та гарантії збереження в таємниці своєї ролі в операціях української розвідки. Керівники угруповання заборонили атакувати позиції росіян у курдських районах.

Згідно з документами, Туреччина була знайома з такими планами України і запропонувала українській розвідці атакувати з курдських районів, а не з північних і північно-західних районів, що утримуються іншими повстанськими групами.

Спікер СДС Фархад Шами заявив, що документи про можливу участь СДС в операціях української розвідки не відповідають дійсності, і що СДС ніколи не була стороною у російсько-українській війні.

Нагадаємо, що військовослужбовець РФ розповідає в телефонній розмові як командування підрозділів солдатів, що "переводять", в інші підрозділи і оформляє їх зниклими безвісти. Це робиться з метою ухилення від виплати коштів, які обіцяє Росія для близьких та рідних через поранення чи втрату бійця.