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Российских военных переводят в другие подразделения уже мертвыми, — перехват ГУР

21 апреля 2023 18:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Российских военных переводят в другие подразделения уже мертвыми, — перехват ГУР
Военнослужащий РФ идет по дороге. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Военнослужащий РФ рассказывает в телефонном разговоре как командование подразделений "переводящих" солдат в другие подразделения и оформляет их пропавшими без вести. Это делается с целью уклонения от выплаты средств, которые обещает Россия для близких и родных из-за ранения или потери бойца.

Об этом информирует ГУР.

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Россия не хочет выплачивать родным за раненых или убитых военных РФ. Они выдумали новый метод, как избегать выдачу средств.

"Во втором бате тесть служил, погиб. Не могли найти ничего.
А его задним числом перевели, говорит, в другое подразделение, ну, то есть в другой бат, и объявили пропавшим без вести. Он был резервистом, погиб там, умер где-то там, в Новобахмутовке. Он погиб и уже мертвым переводили в другое подразделение", — заявил военнослужащий РФ.

Напомним, что жена военнослужащего России, находящегося сейчас в зоне боевых действий в Украине, рассказала о новом законе, запрещающем комментировать или обсуждать события войны в Украине и грозит до 12 лет заключения. Рассказ женщины шокировал военнослужащего.

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