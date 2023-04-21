Российских военных переводят в другие подразделения уже мертвыми, — перехват ГУР

Военнослужащий РФ идет по дороге. Фото: РосСМИ

Военнослужащий РФ рассказывает в телефонном разговоре как командование подразделений "переводящих" солдат в другие подразделения и оформляет их пропавшими без вести. Это делается с целью уклонения от выплаты средств, которые обещает Россия для близких и родных из-за ранения или потери бойца.

Об этом информирует ГУР.

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Россия не хочет выплачивать родным за раненых или убитых военных РФ. Они выдумали новый метод, как избегать выдачу средств.

"Во втором бате тесть служил, погиб. Не могли найти ничего.

А его задним числом перевели, говорит, в другое подразделение, ну, то есть в другой бат, и объявили пропавшим без вести. Он был резервистом, погиб там, умер где-то там, в Новобахмутовке. Он погиб и уже мертвым переводили в другое подразделение", — заявил военнослужащий РФ.

Напомним, что жена военнослужащего России, находящегося сейчас в зоне боевых действий в Украине, рассказала о новом законе, запрещающем комментировать или обсуждать события войны в Украине и грозит до 12 лет заключения. Рассказ женщины шокировал военнослужащего.