Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Сливал" расположение блокпостов и ВСУ — в Днепре разоблачили агента РФ arrow

"Сливал" расположение блокпостов и ВСУ — в Днепре разоблачили агента РФ

18 апреля 2024 10:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Сливал" расположение блокпостов и ВСУ — в Днепре разоблачили агента РФ
Задержание вражеского агента в Днепре. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Днепре правоохранители разоблачили мужчину, который информировал врага о размещении блокпостов и дислокации украинских военных. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в четверг, 18 апреля.

Читайте также:

Что известно о деятельности подозреваемого

Правоохранители выяснили, что подозреваемый — житель Днепра. Он собирал данные по размещению блокпостов, мест дислокации личного состава и военной техники ВСУ на территории области.

"Имея пророссийские взгляды, он через Telegram передавал представителю государства-агрессора эту информацию. Мужчина посылал изображения карт с точными координатами, позволяющими идентифицироваться на местности", — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли мобильный телефон с поличным.

При содействии Днепропетровской прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

null
Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, недавно СБУ объявила подозрение коллаборанту, воевавшему против украинцев под Соледаром.

Кроме того, спецназовцы разоблачили и задержали российского агента, который приводил российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".

ВСУ
Днепр
прокуратура
Коллаборант
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость