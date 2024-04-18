"Сливал" расположение блокпостов и ВСУ — в Днепре разоблачили агента РФ

Задержание вражеского агента в Днепре. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепре правоохранители разоблачили мужчину, который информировал врага о размещении блокпостов и дислокации украинских военных. В настоящее время он находится под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в четверг, 18 апреля.

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Что известно о деятельности подозреваемого

Правоохранители выяснили, что подозреваемый — житель Днепра. Он собирал данные по размещению блокпостов, мест дислокации личного состава и военной техники ВСУ на территории области.

"Имея пророссийские взгляды, он через Telegram передавал представителю государства-агрессора эту информацию. Мужчина посылал изображения карт с точными координатами, позволяющими идентифицироваться на местности", — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли мобильный телефон с поличным.

При содействии Днепропетровской прокуратуры мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, недавно СБУ объявила подозрение коллаборанту, воевавшему против украинцев под Соледаром.

Кроме того, спецназовцы разоблачили и задержали российского агента, который приводил российские дроны на локации Сил обороны и руководства Херсонской областной военной администрации. Работал он под видом "таксиста".