"Уменьшают оборонительный потенциал врага": Маляр рассказала об успехах ВСУ на юге

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar

На южном направлении воины ВСУ продолжают контрнаступательные действия. Бои тяжелые, поскольку оккупанты имеют достаточно оружия и крепкую оборону, однако наши защитники продвигаются вперед.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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Она отметила, что у россиян есть сильная оборона, однако они не могут продвинуться или реализовать другие собственные планы.

"На Юге продолжается наступательная операция по нескольким направлениям. Результат очевиден: мы продвигаемся, враг — нет. Наши Вооруженные Силы серьезно уменьшают оборонный потенциал врага", — объяснила заместитель министра обороны.

Действия оккупантов

По ее словам, армия РФ пытается усилить вторую и третью линии обороны и обустроить железобетонные конструкции.

"Это не такая линия обороны, как показывают в фильмах. Все происходит участками. И на определенных участках пройдена первая линия. Кое-где приближаемся ко второй линии обороны действительно, враг укреплен", — подчеркнула Маляр.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас мы способны поразить противника в любой точке временно оккупированного Крыма.